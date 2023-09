L’annuncio che ‘gela’ Inzaghi e gli interisti: “Out 30 partite”

Inzaghi è già preoccupato: potrebbe dover affrontare per 30 partite un’emergenza in attacco. C’è ansia anche su Lautaro.

Per Lautaro Martinez l’Inter mette in conto il rischio sovraccarico. Simone Inzaghi vuole evitare altri guai dopo lo stop di Arnautovic. Per questo Alexis Sanchez potrebbe presto trovare più spazio. Con Arnautovic fuori due mesi, oltre allo scalpitante Sanchez, Inzaghi potrebbe poi portarsi in panchina anche il giovane Sarr o sfruttare Klaassen e Mkhitaryan come seconde punte. Basterà?

Intanto anche Trevisani ha voluto avvisare l’Inter prevedendo che giocatori “anziani” come Sanchez e Arnautovic potrebbero creare parecchi problemi. I due over-34 potrebbero infatti saltare 30 partite mettendo Inzaghi nei guai. Nel suo intervento negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani ha commentato la vittoria dell’Inter sull’Empoli affermando che né in campionato nè a San Sebastian c’è stato troppo ricorso al turnover da parte di Inzaghi.

Inzaghi, secondo il giornalista, si può permettere solo un paio di cambi per ruolo. “La squadra è solo più corta davanti, perché Marko Arnautovic e Alexis Sanchez, in due, ne salteranno una trentina. Lo dice la storia“.

In realtà, lo scorso anno Sanchez ha dimostrato una buona forma fisica, saltando poche partite. Arnautovic, invece, viene da una stagione tormentata al Bologna, ed era quindi prevedibile che potesse avere difficoltà.

E adesso comincia un periodo nero per Inzaghi. Il mister dovrà affrontare 7 gare in 22 giorni, e Lautaro e Sanchez verranno spremuti anche in Nazionale. Il guio dell’infortunio di Arnautovic ha rivelato i limiti del mercato nerazzurro. Acquistando due attaccanti over-30, l’Inter doveva mettere in conto stop fisici e recuperi lunghi.

30 gare in emergenza: Inzaghi preoccupato per l’attacco

Riguardo Arnautovic, la speranza dell’Inter è di riaverlo con la Juve. Ma la distrazione muscolare, seppur di media entità, alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, mette tutto il mondo nerazzurro in ambascia. Arnautovic, uscito dolorante dal Castellani negli ultimi minuti della sfida contro l’Empoli, dovrebbe stare ai box per circa due mesi, saltando quindi una decina di partite.

Si prevede quindi uno stop minimo di 7 partite in campionato e 3 di Champions League. Ma c’è ancora un po’ di speranza: Inzaghi incrocia le dita, augurandosi che il classe ’89 possa rientrare tra i convocati per l’importante partita del prossimo 26 novembre contro la Juventus, gara che arriverà dopo la sosta per le nazionali.

Ora Sanchez diventa fondamentale. Ma anche il cileno non è al top, avendo saltato di netto tutta la preparazione estiva. E intanto, uno degli obiettivi voluti da Inzaghi nei mesi scorsi, cioè Alvaro Morata, ha stupito in Spagna con una doppietta al Real Madrid. Ma Marotta e Ausilio non potevano accontentarlo: per prendere Morata bisognava investire soldi che non c’erano. L’Inter ha ripiegato su Arnautovic e ha riportato a casa lo svincolato Alexis Sanchez per completare il reparto.

Ma puntare su due calciatori trentaquattrenni significa mettere in conto il rischio di infortuni. Di certo Inzaghi non pensava di trovarsi in piena emergenza dopo appena 6 partite stagionali e di poter rischiare di dover portare avanti la squadra con gli uomini contari per quasi 30 partite.

Per ovviare verrà inserito in pianta stabile Amadou Sarr, giovane gioiellino della squadra Primavera e si proverà a far salire il minutaggio di Alexis Sanchez, sperando che il Niño Maravilla possa ripetere l’exploit dell’ultima stagione a Marsiglia.