Gli interisti fanno ‘godere’ Zhang: 80 milioni di euro

Il botteghino sorride a Zhang: i tifosi nerazzurri hanno portato più di 80 milioni nelle casse del club. Si tratta di una cifra record

Ieri il CdA nerazzurro ha approvato il nuovo bilancio, rendendo noti i conti. E si parla di -85, cioè di 85 milioni di passivo, un grande balzo in avanti rispetto al bilancio 2021-22, quando il rosso era di 140 milioni. E come ha fatto l’Inter a migliorare i suoi conti?

Steven Zhang è riuscito a rispettare i parametri UEFA del fair play finanziario e a seguire le linee guida del settlement agreement grazie ai soldi entrati dalla Champions, i tagli al monte ingaggio e soprattutto grazie agli 80 milioni “donati” dal pubblico.

Ecco dunque il più grande alleato nel progetto di resistenza al comando di Zhang: è il pubblico nerazzurro. L’ultimo bilancio dell’Inter rende per l’ennesima volta evidente l’importanza dei tifosi per la sopravvivenza del club. Il sostegno morale e sportivo dà infatti consapevolezza e voglia di far bene alla squadra. Ma offre anche garanzie economiche al presidente.

Il bilancio approvato ieri ha infatti registra la cifra record di 80 milioni per la squadra di Zhang. Sono i soldi guadagnati con gli introiti del botteghino. Nessuna squadra in Serie A riesce a fare il pienone a ogni partita: succede solo al Meazza quando gioca l’Inter.

I tifosi dell’Inter, ormai è una tradizione, affollano il vecchio stadio nelle grandi occasioni e negli scontri più ordinari o minori. Gli abbonati interisti sono più di 40.000. E altri 30 000 arrivano quasi a ogni partita casalinga acquistando il biglietto.

Il Meazza si riempirà anche stasera per Inter-Sassuolo. “Come sempre la risposta dei tifosi nerazzurri sarà straordinaria e importante“, si legge sul sito ufficiale del club. Si viaggia verso il sold-out, con gli ultimi tagliandi a disposizione online e nelle biglietterie dello stadio, prima del fischio d’inizio.

Succede sempre così da più di due anni. La squadra nerazzurra può infatti contare su numeri incredibili. Le presenze allo stadio superano sempre le 72.000 unità, e succedeva lo stesso la passata stagione.

80 milioni dai tifosi per Zhang

Il passivo di 85 milioni fa dunque sorridere il presidente Zhang. Il risultato finanziario e infatti enorme. E tutto ciò è stato possibile anche grazie al contributo da record dei supporter nerazzurri. Conti alla mano, l’incasso da botteghino nel 2022/23 ha toccato il primato di 80 milioni di euro.

I conti hanno goduti dei 100 milioni arrivati della Champions, e altri soldi sono stati recuperari la sensibile riduzione del monte ingaggi. In generale, il management nerazzurro ha saputo seguire virtuosamente la linea imposta della proprietà muovendosi con inaspettata agilità entro i paletti del settlement agreement…. Il fatturato ha toccato i 425 milioni, con i nuovi sponsor (e con il deficit enorme rappresentato dall’insolvenza di DigitalBits) e con il sostegno totale di migliaia di tifosi appassionati.

Gli interisti hanno riempito lo stadio in ogni occasione. E con il Sassuolo, come anticipato, sarà ancora così. Già il 10 luglio l’Inter ha raggiunto il tetto massimo fissato per gli abbonamenti. La quota fissata dal club era 40.000. E il sold out è arrivato in una manciata di ore. Si è trattato di un record storico per la società nerazzurra che aveva aperto la campagna abbonamenti in vista della stagione 2023-24 solo venti giorni prima del raggiungimento del limite.

Un presidente in clinica: le condizioni

Mentre Zhang chiude dalla Cina il CdA e mantiene il solito silenzio sulla questione dell’offerta pervenuta da Investcorp, arriva la notizia che Massimo Moratti è stato ricoverato in clinica.

Nulla di grave, a quanto pare. C’è chi ha parlato di un ricovero d’urgenza e chi di controlli di routine per l’ex presidente dell’Inter. Ieri pomeriggio sono circolate voci allarmanti sui social, ma la situazione sembra più o meno tranquilla. La salute di Massimo Moratti dovrebbe essere quindi buona.

Massimo Moratti è ricoverato presso l’ospedale Galeazzi di Milano, dove si è sottoposto a un intervento di angioplastica. Un’operazione era già programmata da tempo. L’ex presidente dell’Inter, settantottenne, si era già sottoposto in passato a un simile intervento. E le sue condizioni sarebbero stabili… Noi gli auguriamo di rimettersi subito per essere il prima possibile presente allo stadio per tifare la sua Inter.