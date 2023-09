Un altro affare col Sassuolo: occhio al nome di Boloca

Il centrocampista esordiente in Serie A potrebbe interessare all’Inter in futuro, occhi puntati sul gioiellino in ascesa papabile per la Nazionale

Inter e Sassuolo aprono le danze questa sera all’insegna di una sfida tutta da vivere. I padroni di casa vogliono rompere ogni record stagionale inseguendo la sesta vittoria consecutiva, mentre gli ospiti sono galvanizzati dalla buona prestazione offerta contro la Juventus nella passata giornata. Entrambe, dunque, hanno i propri obiettivi ben saldi in mente.

I rappresentanti dirigenziali di entrambe le società seguiranno la partita con vivo interesse anche in virtù di quelle che potrebbero essere delle positive operazioni di mercato nel prossimo futuro, proprio come accaduto in precedenza. L’Inter, nello specifico, ha da valutare tutte le possibili opzioni lungo la cinta mediana visto che Stefano Sensi non rappresenta una garanzia a lungo termine ed Henikh Mkhitaryan – nonostante le ottime annate in nerazzurro – si avvicina ad una lenta fase di fisiologica discesa prestazionale.

Oltretutto, la sfumata annessione di Lazar Samardzic dall’Udinese in estate ha lasciato Giuseppe Marotta e Piero Ausilio con l’amaro in bocca perché poteva essere proprio lui il talento prescelto per funzionare negli schemi di Simone Inzaghi al posto degli uscenti.

Boloca dal primo minuto in Inter-Sassuolo, può essere un’opzione da salvaguardare

Non persi d’animo, i due dirigenti del club di Viale della Liberazione avrebbero messo sotto osservazione anche un altro giovanissimo talento del Sassuolo. Ventiquattrenne, mediano fisico e di qualità tattica oltre che meramente tecnica, Daniel Boloca ha compiuto il salto di qualità proprio quest’estate dopo aver calcato a lungo i campi di Serie B con la maglia del Frosinone.

Nelle prime uscite stagionali ha dimostrato già grande personalità e maturità, potendo essere un punto di riferimento per i propri compagni. E anche lui, come molti suoi predecessori, insegue il sogno di giocare per un top club. Oltretutto, era finito nel giro della Nazionale Italiana di Roberto Mancini prima dell’immissione al ruolo di Luciano Spalletti.

Boloca partirà questa sera dal primo minuto di gioco e potrà fornire ulteriori dettagli sul suo gioco agli osservatori di stanza ad Appiano Gentile, lanciando segnali forti d’interesse per un eventuale colpo di spessore la prossima estate.