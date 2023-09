Dumfries prezioso per l’Inter: è primo in Europa

L’esterno destro nerazzurro rompe gli indugi in stagione scalzando i suoi colleghi di caratura internazionale, per un record di gol e assist finora collezionati

I numeri non mentono. Anche in questa circostanza. Denzel Dumfries ha iniziato bene la stagione, come anche il resto del gruppo nerazzurro. Nonostante lo scivolone accusato tra le mura amiche di San Siro contro il Sassuolo nell’ultima uscita stagionale.

L’esterno destro olandese ha messo a segno una rete inaspettata, scaturita da un’azione del tutto personale. Tanto che anche i suoi compagni, in attesa che potesse scaricar loro il pallone, sono rimasti increduli. Finta nell’uno contro uno, passetto sulla sinistra e piattone a sorprendere Consigli. Un gol che però non è bastato alla formazione di Simone Inzaghi, rimontata dalla bellezza del gioco offensivo del collega Dionisi.

Dumfries primo difensore in Europa per gol e assist, Inzaghi sorride

In ogni caso, Dumfries aumenta a due il numero di reti stagionali che si vanno ad aggiungere ai due assist registrati. Un due più due che, a livello europeo, lo mette in cima alla speciale classifica dei difensori che hanno segnato almeno una rete e messo a referto un assist.

Decisamente un dato positivo per il tecnico piacentino che può contare su un calciatore sempre più presente lungo la corsia destra, anche sotto il profilo meramente offensivo. Lo si vede arrivare sino in fondo alla linea di campo con maggior frequenza rispetto al passato, per non parlare degli stessi ingaggi uno-contro-uno di cui non era portatore. Restano tanti gli aspetti da migliorare, ma le premesse sono buone. Questa Inter è anche di Dumfries.