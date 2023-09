Dal Genoa alla Salernitana: 19 mesi dopo, sta per succedere di nuovo

By

Nuovo appuntamento in vista: un nerazzurro ha già preso in mano il proprio biglietto mettendosi in coda. Con ogni probabilità, tornerà dal 1′ proprio all’Arechi

A distanza di tre giorni esatti dal pesante ko interno giunto per 1-2 contro il Sassuolo, l’Inter tornerà a rimettere piede in campo contro la Salernitana.

I nerazzurri faranno, infatti, visita nella giornata di domani alla formazione di Paulo Sousa in quel dell’Arechi’: un appuntamento in cui, a Lautaro e compagni, non è affatto concesso di sbagliare.

Proprio il Capitano della ‘Beneamata’ rischia, però, di non partire dal 1′. Inzaghi sta, legittimamente, pensando di dare un po’ di fiato al ‘Toro’ di Bahia Blanca: motivo per cui, a dover mettere piede in campo al posto dell’argentino, dovrebbe sì essere un altro sudamericano ma con un numero di maglia del tutto differente rispetto a quello dell’ex Racing Club.

Si tratta, infatti, di Alexis Sanchez: calciatore che, prima di dare il proprio addio ai nerazzurri nell’estate del 2022, aveva già trascorso ben tre stagioni consecutive a difesa dei colori della ‘Beneamata’ ritornando poi dalle parti di Appiano nella scorsa finestra di calciomercato estiva. Per giunta a zero.

Fuori Lautaro, spazio a Sanchez con la Salernitana. L’ultima da titolare con l’Inter risale al 25 febbraio 2022

Con ogni probabilità, Simone Inzaghi concederà nella giornata di domani una chance ad Alexis Sanchez dal 1′ contro la Salernitana.

Il cileno, sin qui, ha totalizzato appena 3 presenze con l’Inter in questa stagione: un totale di 52 minuti per lui, questo ciò che recita, al momento, l’attuale tabella di marcia del classe ’88 con la ‘Beneamata’.

L’ultima volta in cui il ‘Niño Maravilla’ ha messo piede in campo coi nerazzurri in campionato, da titolare, risale ormai al 25 febbraio 2022 – vale a dire 19 mesi fa – in occasione del match contro il Genoa.

Attuali vice Campioni d’Europa che dovranno, perciò, affidarsi agli strappi dell’ex Manchester United nella gara di domani sera contro la Salernitana: con Lautaro pronto a subentrare nella ripresa. Questa la mossa a cui Simone Inzaghi sta concretamente pensando per la settima giornata di A complice, naturalmente, l’impegno di martedì sera al ‘Meazza’ contro il Benfica.