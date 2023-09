Perché Samardzic rischia di essere un rimpianto

Era tutto fatto tra l’Inter e il calciatore: poi l’approdo del serbo e Milano è saltato a causa di una sorta di dietrofront da parte del suo entourage

Lazar Samardzic è stato ad un passo, nella scorsa finestra di calciomercato estiva, dal vestire la maglia dell’Inter.

Il serbo si era già recato, negli ultimi giorni di mercato, presso il centro Humanitas di Rozzano: il tutto con l’intento di sostenere le visite mediche. Cosa che, in effetti, è avvenuta.

Il calciatore, promesso sposo dell’Inter, non ha poi potuto firmare per i nerazzurri a causa del suo entourage: una ristretta cerchia di persone – guidata a tutti gli effetti dal padre – che ha deciso di cambiare, tutto d’un tratto, le carte in tavola domandando cifre superiori rispetto a quelle pattuite inizialmente sull’ingaggio del ragazzo.

Di conseguenza, lo stesso Samardzic, è poi rimasto lì in Friuli dove ha già siglato 2 reti in sole 6 apparizioni con l’Udinese. C’è da dirlo: che piaccia o no, il giovane classe ’02 di attuale proprietà dei bianconeri è un vero e proprio talento cristallino destinato a lasciare, a tutti gli effetti, il segno nel calcio che conta.

L’ex Lipsia avrebbe fatto, eccome, comodo ai nerazzurri ma a goderselo, in questo momento, è ancora il club presieduto dalla famiglia Pozzo.

Rimpianto Samardzic per l’Inter? I nerazzurri rischiano seriamente di mangiarsi le mani

Lazar Samardzic, vera e propria gemma quest’oggi ancora di proprietà dell’Udinese, sta continuando a offrire, di volta in volta, prestazioni degne di nota.

Dopo la rete siglata alla seconda giornata di campionato contro la Salernitana, giunta poco dopo la trattativa sfumata con l’Inter, è arrivata anche quella contro il Napoli in occasione del sesto turno di Serie A. Un gol C-A-P-O-L-A-V-O-R-O quello del serbo che, dopo aver saltato mezza squadra dei ‘partenopei’, ha poi ‘trafitto’ Meret.

Parliamoci chiaramente, per il resto. Quest’oggi, all’Inter, manca un qualcuno con quelle caratteristiche ben precise lì in mediana. Per intenderci, in grado di creare scompiglio tra le linee difensive della difesa avversaria. Samardzic, nonostante sia appena un ventunenne, è da considerarsi un calciatore in piena maturazione.

Ciò che impressiona, a dire il vero, è il fatto che il serbo non è ancora arrivato al picco della sua carriera. L’ex Lipsia sta, di fatto, mostrando avere impressionanti e continui margini di miglioramento: ragion per cui, lo stesso classe ’02, rischia di essere un vero e proprio rimpianto per l’Inter. A maggior ragione se, ad accaparrarselo, dovesse essere qualche altra diretta concorrente: come magari la Juve, club in cui trova posto il neo Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli, sin da sempre grande estimatore del ragazzo.

Samardzic nel post gara con il Napoli: “Contento di essere all’Udinese”

Lazar Samardzic, andato a segno nella pesante sconfitta per 4-1 contro il Napoli durante il turno infrasettimanale, ha parlato nel post-gara a proposito della sua attuale situazione.

Questo è quanto dichiarato dal serbo: “Devo essere sincero. E’ un buon gol quello segnato da me contro i Campioni d’Italia ma, se non vinci, non serve a niente. Peccato. Futuro? Sono molto contento di essere in questa squadra. All’Udinese mi trovo bene, siamo come una famiglia e sono sicuro che arriveranno momenti migliori”.