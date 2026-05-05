Inter 2026-27: “La formazione col 4-3-1-2. Meglio di McTominay”

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Nerazzurri già proiettati alla prossima stagione con Chivu e il nuovo modulo. Per Cassano bastano un paio di colpi

Lo scudetto è già stato messo in bacheca, ma la stagione dell’Inter non è ancora finita. Non solo perché nelle ultime tre giornate di campionato di Serie A c’è ancora voglia di fare punti, ma soprattutto perché c’è ancora una finale di Coppa Italia da giocare. Obiettivo double. E poi si penserà al futuro, con un’estate che si preannuncia molto calda sul calciomercato. Specie se mister Chivu dovesse decidere di cambiare modulo.

Inter, due acquisti e passaggio al 4-3-1-2
Chivu e l’Inter col 4312 di Cassano (foto Ansa) – Grafica Interlive.it

Ne ha parlato anche l’ex attaccante nerazzurro Antonio Cassano a Viva El Futbol: “Per passare allo schema 4-3-1-2 basta mettere Dumfries e Dimarco terzini, Akanji e Bastoni al centro della difesa e prendere un portiere qualsiasi. A centrocampo Barella e Zielinski ai lati di Calhanoglu e se viene ceduto il turco, basta accentrare il polacco e inserire Sucic. Poi Nico Paz trequartista dietro a Lautaro Martinez e Thuram“.

Sempre in mediana, l’Inter sta seguendo anche Curtis Jones, incensato da Cassano: “Sarebbe un ottimo acquisto anche in chiave Champions, anche perché in Italia i nerazzurri potrebbero giocare anche con il 2-3-5. È più forte di McTominay: ha vinto tanto al Liverpool da protagonista. Scudetto meritato, con questa squadra solo Inzaghi è riuscito a non vincere tre campionati che dovevano finire come questo”.