Inter 2026-27: “La formazione col 4-3-1-2. Meglio di McTominay”

Nerazzurri già proiettati alla prossima stagione con Chivu e il nuovo modulo. Per Cassano bastano un paio di colpi

Lo scudetto è già stato messo in bacheca, ma la stagione dell’Inter non è ancora finita. Non solo perché nelle ultime tre giornate di campionato di Serie A c’è ancora voglia di fare punti, ma soprattutto perché c’è ancora una finale di Coppa Italia da giocare. Obiettivo double. E poi si penserà al futuro, con un’estate che si preannuncia molto calda sul calciomercato. Specie se mister Chivu dovesse decidere di cambiare modulo.

Ne ha parlato anche l’ex attaccante nerazzurro Antonio Cassano a Viva El Futbol: “Per passare allo schema 4-3-1-2 basta mettere Dumfries e Dimarco terzini, Akanji e Bastoni al centro della difesa e prendere un portiere qualsiasi. A centrocampo Barella e Zielinski ai lati di Calhanoglu e se viene ceduto il turco, basta accentrare il polacco e inserire Sucic. Poi Nico Paz trequartista dietro a Lautaro Martinez e Thuram“.

Sempre in mediana, l’Inter sta seguendo anche Curtis Jones, incensato da Cassano: “Sarebbe un ottimo acquisto anche in chiave Champions, anche perché in Italia i nerazzurri potrebbero giocare anche con il 2-3-5. È più forte di McTominay: ha vinto tanto al Liverpool da protagonista. Scudetto meritato, con questa squadra solo Inzaghi è riuscito a non vincere tre campionati che dovevano finire come questo”.