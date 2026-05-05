Non solo Kone: “Rabiot o Khephren Thuram per l’Inter”

Nerazzurri a caccia di un centrocampista tecnico e fisico: oltre al mediano della Roma, ci sono gli altri due francesi di Milan e Juve

In questi primi giorni post scudetto sono due i temi ricorrenti in casa Inter. Da un lato ci si vuole godere il successo (provando a fare l’accoppiata con la Coppa Italia) e si fa un bilancio su chi sono stati i protagonisti della cavalcata tricolore. Dall’altro lato si guarda al futuro e si pensa a quali acquisti potrebbero far comodo a Chivu per migliorare l’attuale rosa.

Si è prestato a questo gioco anche Beppe Bergomi, ex bandiera nerazzurra, che in una intervista a La Repubblica ha detto: “Il miglior giocatore è stato Lautaro Martinez: capocannoniere e grande leader. Un gradino sotto metto Zielinski e Dimarco. La sorpresa più bella è stata Pio Esposito che entra e dà energia, mentre il gol più importante lo ha segnato Calhanoglu contro la Roma”.

Passando al mercato, lo Zio parte dalla difesa: “Se partisse Bastoni, leggo di Muharemovic che mi piace. Poi terrei De Vrij e prenderei un centrale veloce. A centrocampo invece serve uno tecnico e forte fisicamente come Manu Kone della Roma, Adrien Rabiot del Milan o Khephren Thuram della Juve. Infine qualcuno che salti l’uomo come Nico Paz: è eccezionale, ma sarà difficile prenderlo dal Real Madrid”.