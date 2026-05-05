Inter, quattro velocisti dal mercato per dare l’assalto all’Europa

Obiettivo della prossima stagione è fare più strada in Champions League. Per questo si punta a chiudere nuovi colpi per Chivu

L’Inter ha vinto il suo 21esimo scudetto dominando il campionato di Serie A dopo un avvio difficile. Tra la fine del girone di andata e l’inizio di quello di ritorno, gli uomini di Cristian Chivu hanno scavato un solco rispetto alle inseguitrici Napoli e Milan che non ha mai fatto mettere in discussione il titolo. Come ha detto il presidente Marotta, stagione positiva con il neo dell’eliminazione in Champions col Bodo Glimt.

L’obiettivo della prossima stagione è ripetersi in Italia e fare meglio in Europa. Per questo ci sarà bisogno di una mano dal mercato. Perché se in Serie A l’Inter fa valere la sua qualità dettando i ritmi di gioco, in Champions League la musica cambia. A tal proposito il club nerazzurro vorrebbe inserire quattro velocisti nella sua rosa, con caratteristiche molto diverse tra loro.

In primis Marco Palestra dell’Atalanta (in caso di cessione di Dumfries) come terzino per sprintare a destra come fa Dimarco a sinistra. Poi Moussa Diaby dell’Al Ittihad sulla trequarti per dare più dribbling e imprevedibilità all’attacco. Infine un doppio innesto in mediana: qualcuno veloce a recuperare i palloni come Manu Kone della Roma e un altro veloce a giocarlo come Curtis Jones del Liverpool. Perché Psg-Bayern ha dimostrato che in Europa si viaggia ad altre marce.