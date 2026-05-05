“Inter, acquisto vicino”: svelati due viaggi di Ausilio

Il direttore sportivo nerazzurro a caccia di colpi sul mercato. Intanto tratta il suo rinnovo con un nuovo incarico

In casa Inter è tempo di guardare al futuro, blindando i protagonisti del ventunesimo scudetto con il rinnovo del contratto. Il discorso non è legato soltanto ai calciatori (Dimarco e Pio Esposito dovrebbero essere tra i primi a siglare un nuovo accordo, ndr) ma anche al tecnico Cristian Chivu e a chi ha costruito questa squadra: il direttore sportivo Piero Ausilio.

In scadenza nel 2027, l’attuale Ds nerazzurro è pronto a prolungare con il club di Viale della Liberazione, magari con un nuovo ruolo: quello di direttore generale. Nei mesi scorsi Ausilio ha rifiutato le ricchissime offerte dall’Arabia Saudita, dove l’Al Hilal avrebbe voluto riformare la coppia con il tecnico Simone Inzaghi. Per il presidente Marotta è una pedina fondamentale sul mercato per individuare i calciatori che possono aprire un nuovo ciclo vincente.

A tal proposito il dirigente meneghino è già al lavoro per la prossima stagione. Il primo colpo potrebbe essere in porta, dove si cerca l’erede di Sommer. Ilario Di Giovambattista, presentatore di Radio Radio, alla sua emittente ha svelato che “so di due viaggi fatti da Ausilio a Londra per incontrare la dirigenza del Tottenham: mi dicono che sia vicino l’acquisto di Vicario“.