Celik al posto di Darmian, ecco l’offerta dell’Inter | INTERLIVE

Sul jolly turco in scadenza con la Roma c’è anche la Juventus

Quattro partite e poi Matteo Darmian, dopo 6 anni e 3 Scudetti, dirà addio all’Inter. Il classe ’89 è uno dei cosiddetti ‘senatori’ a cui non verrà prolungato il contratto in scadenza a giugno.

Per rimpiazzarlo, il club nerazzurro valuta profili low cost. O meglio dire a costo zero, con il nome di Celik che ha preso consistenza nelle ultime settimane.

Anche il turco è in scadenza, ma con la Roma. Un prolungamento coi giallorossi è ancora possibile, a patto che il classe ’97 abbassi le sue pretese. E non di poco, considerato che si parla di una richiesta di 4 milioni di euro: praticamente il doppio dello stipendio attuale.

I suoi agenti hanno sparato alto considerato che il 29enne ex Lille è uno dei punti fermi della formazione di Gasperini, ma anche perché c’è l’interesse di diverse società importanti. Straniere come italiane, la Juventus oltre all’Inter.

I nerazzurri non intendono certo svenarsi per Celik, un’opportunità interessante di mercato, un potenziale jolly essendo impiegabile sia come braccetto di destra che da laterale, ma non una priorità dato che andrebbe a prendere il posto occupato da una riserva come Darmian.

Secondo quanto raccolto da Interlive.it, infatti, la dirigenza interista ha messo sul tavolo un biennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione.