Serie A, Salernitana-Inter: dove vederla in tv

I nerazzurri bussano alla porta dell’Arechi dove li attende la sfida contro i granata della Salernitana, ecco tutte le piattaforme che ospiteranno il live match di campionato

Frenati dalla furia delle casacche neroverdi (seppur con indosso la divisa bianca da trasferta, ndr) del Sassuolo, gli uomini di Simone Inzaghi hanno tutto l’interesse a riconquistare margine in vetta alla classifica di Serie A già dalla prossima partita fuori casa contro la Salernitana.

Entrambe le formazioni non hanno un bel ricordo dell’ultimo match giocato in Campania, finito poi sull1-1 con l’unica rete nerazzurra siglata da un Robin Gosens ormai inamovibile dalla Bundesliga. Sulla carta, in ogni caso, gli uomini di Inzaghi restano i favoriti ma attenzione alle etichette: qualcosa che lo stesso tecnico piacentino non ama per via delle potenziali insidie che si possono sempre nascondere dietro l’angolo in qualunque tipo di partita. Proprio come avvenuto a San Siro qualche giorno fa.

Salernitana-Inter ovunque in streaming, fischio d’inizio live dalle 20:45

L’incontro tra Salernitana e Inzaghi si giocherà domani 30 settembre nella cornice notturna dello Stadio Arechi a partire dalle ore 20:45, come consuetudine.

Per tutti gli appassionati, il match potrà essere seguito sia sui canali tv DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251) che sulle piattaforme streaming DAZN, Sky Go e NOW attraverso dispositivi collegati ad una rete internet stabile.