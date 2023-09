Accordo raggiunto con Dia: Inter a gennaio, le ultime

Il bomber della Salernitana e la sua attuale dirigenza hanno finalmente trovato un punto d’incontro. Reintegro in rosa avvenuto, può dire addio già nei prossimi mesi

Il caso Boulaye Dia è stato finalmente risolto. Società e calciatore hanno, infatti, deciso di mettere fine a quelle crepe interne emerse alla chiusura della scorsa finestra di calciomercato estivo.

Come ormai risaputo – complice lo straordinario trend avuto dal forte attaccante senegalese nella passata regular-season (16 reti per lui) – l’attuale numero 10 della Salernitana era finito, immediatamente, per far gola anche in Europa: tant’è che anche l’Inter ha, per più di un semplice momento, pensato a lui. Chi ha, però, mosso veri e propri passi concreti nei confronti del calciatore è stato il Wolverhampton.

Proprio gli inglesi hanno tentato di ingolosire i campani con un’operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro: proposta che, pur avendo trovato il consenso del calciatore, non ha affatto convinto il club presieduto quest’oggi da Danilo Iervolino. Figura che, ricordiamo, ha versato negli scorsi mesi 12 milioni di euro nelle casse del Villareal per il riscatto del classe ’96.

Una volta rispedita indietro quell’offerta al mittente, grossi malumori si sono generati in casa Salernitana: tant’è che il medesimo giocatore è stato escluso, a più riprese, dai convocati di Paulo Sousa. Soltanto in questi ultimissimi giorni è stato trovato un punto di incontro. Trattasi, infatti, di una sorta di accordo che sta finalmente facendo sì che calciatore e società possano, almeno per un altro po’ di tempo, trascorrere questa propria esperienza assieme.

Pace fatta tra Dia e la Salernitana: può dire addio già a gennaio, Inter soltanto sullo sfondo

Tra Boulaye Dia e la Salernitana è tornato, per davvero, il sereno. Già in occasione del turno infrasettimanale con l’Empoli, infatti, il calciatore è finito non soltanto per tornare a figurare tra i convocati ma, addirittura, per entrare nella ripresa tanto da disputare oltre 25′ di gioco.

Dalle prime impressioni, pare che le due parti abbiano finalmente trovato un punto d’incontro per il futuro. Due le ipotesi che sorgono fuori: il possibile inserimento di una clausola rescissoria da 20 milioni di euro o, in alternativa, un accordo verbale che permetterà a Dia di lasciare la Salernitana già a gennaio in caso di offerta conveniente.

Diverse le società interessate, ad oggi, al calciatore. Inter a parte (in questo momento soltanto sullo sfondo) anche Milan, Roma e Fiorentina hanno tentato di convincere il classe ’96 già nella passata finestra di calciomercato e, perché no, a questo punto potrebbero anche riprovarci in futuro.

Apriamo e chiudiamo parentesi però: è cosa, infatti, poco probabile che i vice Campioni d’Europa in carica provino, in futuro, a farsi nuovamente avanti per il senegalese. A maggior ragione a gennaio.

Di fatto, l’Inter cercherà di sopperire all’infortunio di Arnautovic – out per due mesi e non fino all’inizio del nuovo anno – con altre soluzioni (il Primavera Sarr è già stato aggregato e, per ultimo, lo stesso Inzaghi ha anche parlato di un inserimento di Klaassen in posizione leggermente avanzata). Per dipiù, i campani puntano a fare – come si suol dire – ‘soldi veri’ dalla cessione di Dia con la ‘Beneamata’ che, dal canto proprio, non ha la minima intenzione di spendere, in questo momento, altre risorse economiche.