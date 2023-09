Il Papu Gomez ritorna in A: è tutto vero, anche l’Inter coinvolta

L’argentino, a sorpresa, tornerà in Italia dopo averle detto addio nel 2021. E’ tutto fatto con l’altro club di A

Nonostante abbia trascorso ben tre stagioni consecutive al fianco del Siviglia, il ‘Papu’ Gomez ha concluso anzitempo la sua avventura assieme agli spagnoli.

Decisiva la rescissione del contratto andata in scena nella scorsa estate con l’ex Atalanta che, a quel punto, è finito per risultare un calciatore svincolato a partire dall’1 settembre.

E’ stato proprio in quel momento, non a caso, che in tanti hanno incominciato a partorire l’idea che il ‘Papu’ potesse anche tornare in Serie A. Si è subito parlato, non per niente, di Inter, Genoa e non solo come possibili destinazioni.

Complici gli splendidi rapporti che intercorrono tra Monza e agente del calciatore stesso – nientemeno che Beppe Riso, lo stesso di Frattesi – centinaia di persone hanno, giustamente, subito ipotizzato un presunto matrimonio tra le due parti e, di fatto, è proprio ciò che è accaduto. Nel frattempo, vi sveliamo un retroscena che vede coinvolti anche i nerazzurri.

Monza-Papu Gomez: è fatta, l’argentino era stato proposto anche l’Inter

E’ fatta per il ritorno del ‘Papu’ Gomez in A: l’argentino tornerà in Italia due anni e mezzo dall’ultima volta, epoca in cui militava ancora tra le file dell’Atalanta.

‘Papu’ Gomez (LaPresse) – interlive.itE’ il Monza, di fatto, il club che è finito per assicurarsi i diritti sulle prestazioni sportive dell’argentino: liberatosi dal Siviglia negli scorsi mesi. Operazione concretizzatasi, peraltro, a parametro zero.

Nonostante i brianzoli abbiano, nel recente passato, negato ogni tipo di flirt assieme all’ex Atalanta e Catania, c’è da sapere che l’agente del ‘Papu’ Gomez e gli stessi biancorossi – come già anticipato del resto – vantano splendidi rapporti l’un l’altro. Questo uno dei tanti motivi per cui il seguente affare ha potuto concretizzarsi, a maggior ragione dopo l’infortunio di Caprari.

L’attuale numero 10 dei brianzoli ha, infatti, recentemente rimediato la rottura del crociato terminando così, anzitempo, la propria stagione. Da sapere, infine, che lo stesso ‘Papu’ era stato proposto nella passata finestra di calciomercato estiva anche all’Inter come potenziale rinforzo a zero.