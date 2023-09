Stadio Inter a Rozzano: “Grande opportunità”

Cresce l’ottimismo sul progetto di costruzione del nuovo stadio dell’Inter nella località provinciale di Rozzano, nei pressi di Milano. Ecco le parole del sindaco

Inter tra campionato, Champions League e affari extra-calcistici. O tutt’al più legati alla sfera calcistica, ma attraverso il filo conduttore che si estende sino a quella politica ed economica. Come nel caso della questione nuovo stadio, che sta attanagliando i pensieri della società nerazzurra e di quella del Milan da diverso tempo ormai.

Partite con l’idea di poter sfruttare un progetto comune, le due realtà meneghine potrebbero infine arrivare a percorrere binari paralleli. I nerazzurri, nello specifico, starebbero portando avanti con determinazione il progetto di costruzione del nuovo impianto in una area specifica etichettata come terreno edificabile già nel ’93, in quel di Rozzano. La cittadina di provincia, dunque, potrebbe diventare la nuova casa dell’Inter per il prossimo futuro.

Ferretti sullo stadio dell’Inter: “Resta l’opzione migliore per quell’area”

Un’idea che stuzzica anche il sindaco Gianni Ferretti, per una serie di motivazioni: “Si tratterebbe di una grande opportunità. Chissà che non possa arrivare anche la metro“, commenta il primo cittadino.

“Si suppone che la società stia lavorando sulla fattibilità del progetto. Qualora questo non dovesse essere reso concreto, in quell’area nascerebbero comunque uffici, residenze e attività commerciali. Tra le due opzioni comunque quella dello stadio resta la migliore perché offrirebbe indotti stanziabili sin dalle prime fasi della costruzione dell’impianto“, ha poi aggiunto.

La domanda, dunque, andrà presentata entro e non oltre il 30 aprile 2024 salvo ulteriori deroghe. Dopodiché scadrà il diritto di prelazione sull’area selezionata. E in quella circostanza l’Inter potrebbe dover virare nuovamente su un’altra sistemazione ideale.