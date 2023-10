La Premier bussa a Dumfries: bis inglese da 40 milioni

L’esterno destro dell’Inter è sempre più certezza per Inzaghi e colpo di prospettiva per le big di Premier League, si riaccendono le speranze sul mercato

Si è detto molto sul suo conto. Dagli albori della sua esperienza in nerazzurro al suo crescendo incredibile, Denzel Dumfries è un calciatore su cui l’Inter avrebbe puntato molto. Lui sta ripagando tutte le attese dimostrando attitudine, disciplina e grande impegno. Sia in fase di ripiegamento che in quella di costruzione della manovra, inventando occasioni da gol davvero niente male.

Si è messo in proprio nella rete segnata contro il Sassuolo, poi ha contribuito in ultima sede anche al secondo dei quattro gol di Lautaro Martinez nella notte magica vissuta ieri sera contro la Salernitana. Per Simone Inzaghi l’asse destro della sua formazione funziona egregiamente e questo lo si deve soprattutto alla voglia di migliorarsi di un calciatore sempre piaciuto protagonista e certezza di questa Inter capolista.

Mettere a segno ripetute prestazioni positive, però, porta comunque qualche risvolto negativo. Quantomeno per i tifosi nerazzurri. Perché il profilo del calciatore olandese, con un frequente vizio del gol anche in Nazionale, non è mai passato di moda in Premier League. Per molti rappresenta il futuro nel suo ruolo. Un ruolo sempre più moderno e soggetto ai continui adattamenti tattici di un calcio in evoluzione. Duttile lungo tutto il fronte destro del campo, Dumfries potrebbe ambire a giocare nella lega più seguita e gettonata d’Europa. Con qualche riserva sul giudizio finale.

Dumfries tra Chelsea e Arsenal, l’Inter non scende sotto i 40 milioni

Ad oggi, Chelsea ed Arsenal resterebbero le big inglesi più accreditate ad accaparrarsi le sue prestazioni nel prossimo futuro.

Sia per una questione di risorse economiche, sia per impostazione di gioco e necessità strutturali in organico. Specie nel caso dei ‘Blues’, ancora scottati dai troppi cambiamenti in squadra e senza una vera identità, sprovvisti di un terzino di spinta degno del suo nome.

Per l’Inter, tuttavia, c’è il grosso scoglio economico da superare. La richiesta nerazzurra parte dai 40 milioni di euro e non si fanno sconti. Una condizione che deve essere rispettata senza ammorbidirne le premesse, per poter pensare anche solo da lontano a considerare eventuali offerte al cospetto della dirigenza.