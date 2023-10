Lautaro pronto a dire sì: contratto da 56 milioni

By

Il ‘Toro’, quest’oggi in possesso di un accordo con l’Inter valido fino a giugno 2026, deve ancora decidere che cosa farne del proprio futuro. Tutte le dinamiche

Non c’è alcun ombra di dubbio: è Lautaro Martinez il vero uomo simbolo dell’Inter. Un avvio spaziale il suo andato, tra le tante cose, di pari passo con quello della propria squadra.

Il neo Capitano della ‘Beneamata’ ha dimostrato, a distanza di anni, di aver acquisito una consapevolezza del tutto invidiabile: tant’è che, ormai da tempo, le più grandi d’Europa stanno provando a tentarlo in tutti i modi.

Ci hanno provato, dapprima, Manchester United e Tottenham fino ad arrivare poi ai tentativi giunti direttamente dall’Arabia Saudita nella passata finestra di calciomercato estiva. Risposte a cui sinora, per via del forte attaccamento alla maglia che il giocatore nutre nei confronti della medesima società, il ‘Toro’ di Bahia Blanca ha sempre detto no.

A dirla tutta infatti, nonostante un accordo valido sino a giugno 2026, l’Inter è pronta a estendergli la durata del contratto: con Lautaro pronto, dal canto proprio, a sedersi a tavolino. Svelate, a questo punto, le potenziali cifre di tale operazione e non solo.

Inter pronta a blindare Lautaro fino al 2028: ingaggio lordo da 56 milioni

Il neo Capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, è pronto ad essere blindato dai nerazzurri. E’ questa, perlomeno ad oggi, la volontà dell’intera società.

E’ cosa assai probabile, infatti, che proprio al termine della regular-season 23-24, dirigenza e calciatore finiscano per sedersi a tavolino discutendo in maniera concreta di tutti i dettagli inerenti a tale faccenda.

Stando alle informazioni quest’oggi in possesso di Interlive.it, si va verso la firma fino a giugno 2028 con tanto di innalzamento dell’ingaggio che dovrebbe passare così dai 6 milioni di euro ai 7 milioni netti: un totale, quindi, di 56 milioni di euro lordi.