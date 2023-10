Nuovo bomber obiettivo dell’Inter: “Mai visto uno così in dieci anni”

Le parole dell’ex centravanti del Lecce, ancora vicino alla causa giallorossa, sulle prestazioni in crescendo della giovane promessa montenegrina Krstovic accostata all’Inter

L’Inter corre in classifica, eccome. Lasciando dietro di sé buona parte delle sue rivali e la passata prestazione sottotono contro il Sassuolo, costata la prima sconfitta stagionale. Gli uomini di Inzaghi hanno subito rialzato la testa calando il poker ai danni della Salernitana, grazie ad una prestazione sontuosa di Lautaro Martinez come non ne si vedevano da tempo. Probabilmente, come lui, soltanto Haaland, Lewandowski e Messi. Pezzi grossi di un calcio mai fermo.

Il capitano dell’Inter ha voglia di continuare la propria avventura in nerazzurro e nulla potrà impedirgli di realizzare il suo sogno. Un motivo in più per lo stesso Inzaghi di costruire una rosa a sua immagine anche nelle prossime annate. E con la certezza che possa restare anche Marcus Thuram, altra grande sorpresa in positivo della passata sessione di mercato dopo il suo prelievo a costo zero dal Borussia Monchengladbach, servirebbe giusto puntare su di un centravanti ispirato e di prospettiva. Anche in vista dei nuovi cambi all’orizzonte come l’addio di Alexis Sanchez e i dubbi su Marko Arnautovic.

Krstovic da urlo, piace all’Inter: “Può superare il mio record”

L’Inter sta tenendo d’occhio con ammirazione le prestazioni del giovanissimo centravanti montenegrino Nikola Krstovic, asso nella manica del Lecce in questo avvio di stagione. Tanti gol e qualità di gioco sono alcune delle caratteristiche di cui dispone, lasciando dietro di sé un vasto arsenale di colpi ancora tutti da scoprire. Con attenzione e un pizzico di fantasia.

Anche un grande ex della formazione pugliese come Javier Ernesto Chevanton ha voluto fare il punto sul suo nuovo pupillo. “Ho smesso di giocare nel 2013 e vivo a Lecce da ormai dieci anni. Posso assicurarvi che in dieci anni non ho mai visto un attaccante come lui. Ha grandissime potenzialità e può fare qualunque cosa per superare il mio record di reti“, ha suggerito il bomber storico. Un segnale importante che drizza ulteriormente le antenne delle pretendenti. Inter compresa. Già dalla prossima estate.