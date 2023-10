Inzaghi si prepara ad accogliere il Benfica: “Faremo una grande partita”

Simone Inzaghi parla in conferenza stampa prima dell’importantissima sfida di Champions League contro il Benfica, ecco le sue parole

Il mister nerazzurro è stato acconpagnato sul banco delle interviste da Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco non si è nascosto, parlando subito di gara decisiva. Più cauto è stato Simone Inzaghi che ha definito la sfida contro il Benfica una partita importante ma non esiziale.

Il tecnico nerazzurro ha già battuto lo scorso anno il Benfica di Roger Schmidt, e ha preparato la partita per ripetersi. “Il Benfica gioca ad altissima intensità“, ha spiegato l’allenatore piacentino. “Hanno vinto tutte le partite tranne una, come noi. Li conosciamo come squadra e sappiamo che nella partita contro il Salisburgo avrebbero meritato un altro risultato“.

Inzaghi ha poi spiegato la situazione di Juan Cuadrado. “Si è allenato oggi, aveva una tendinite fastidiosa dalla partita col Milan. Quindi convocato, ma poi chiaramente devo fare valutazioni. Cuadraso è importantissimo per noi, ci conto per le prossime gare“.

Frattesi e Sensi, invece, non ci saranno. “Sensi ha un problema, penso che tornerà dopo la sosta. Per Frattesi stiamo valutando se possa essere disponibile per il Bologna. C’era qualche speranza già per domani ma abbiamo deciso di non rischiarlo“.

Inzaghi non vuole prendersi troppi meriti a proposito dell’esplosione di Lautaro. “Se ho contribuito a migliorarlo, lo deve dire il ragazzo. Io posso dire che è stato fantastico in questi anni. E quest’anno è partito ancora meglio. Ma mi piace l’uomo oltre al calciatore: mette un impegno totale, massimo. Ha grandissimo senso di appartenenza all’Inter. E questo per lui fa la differenza“.

Inzaghi avvisa il Benfica: “Vuole vendetta ma noi siamo pronti“

“La cosa più bella dell’Inter è come si allenano i ragazzi dal 13 luglio. Cercano tutti di mettermi in difficoltà durante gli allenamenti“, ha detto ancora l’allenatore. “Ci sono tante partite ravvicinate, si recupera e ci si allena giocando“.

Inzaghi sa che il Benfica potrebbe volersi vendicare per la sconfitta dello scorso anno. “Il Benfica arriva con una vittoria come l’Inter. Hanno vinto il Clasico col Porto, noi abbiamo vinto una partita importante a Salerno. Arrivano due ottime squadre. Noi abbiamo cambiato più di loro ma c’è grande convinzione di fare un’ottima partita“.

L’allenatore ha poi spiegato di aver tolto il ritiro per scaricare la testa dei giocatori che hanno viaggiato tanto. “Ci siamo allenati bene stamattina, quindi ci vedremo domattina a colazione, faremo la rifinitura e poi sceglierò la formazione“.

“L’unico modo per affrontare il calendario sono le rotazioni. Ci devono aiutare a far recuperare i giocatori e per evitare infortuni. Gli infortuni li hanno tutti, e noi dobbiamo usare tutti i giocatori. In queste partite ho cercato di alternare, ora ne mancano due importantissime prima della sosta. E poi tantissimi vanno in Nazionale. Noi potevamo recuperare ma andranno a difendere le loro Nazioni con tantissimo orgoglio, ed è giusto così“.

Pungolato sulle continue critiche giunte da Arrigo Sacchi, Inzaghi non si è sconposto. “Credo che con Sacchi abbiamo vedute diverse sull’Inter. Ma tutti possono esprimere le loro opinioni. Noi promettiamo alla nostra gente che metteremo sempre tutto in campo“.

Poi è arrivato un commento su un altro ex milanista. “Rui Costa è stato un grande avversario, un compagno di mio fratello al Milan. E mio fratello mi ha parlato di lui benissimo anche come persona. È un piacere parlare di calcio con lui“.

Goncalo Guedes e Juan Bernat tornano nell’elenco dei convocati a disposizione di Roger Schmidt per la sfida di Champions League contro i nerazzurri al Meazza. Ha preso il volo per Milano anche il difensore Antonio Silva, anche se il giocatore è squalificato.