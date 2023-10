Dubbio Calhanoglu e recuperi col Benfica, Inzaghi: “Non penso”

Le parole del tecnico nerazzurro nel post partita contro la Salernitana sulla situazione dell’infermeria in vista del match di Champions League

Tornata alla vittoria con una prestazione sontuosa, impreziosita dal poker di Lautaro Martinez, l’Inter guarda con estremo interesse alla prossima sfida di Champions League contro il Benfica. Avversaria ostica, già incontrata nella fase ad eliminazione nella scorsa stagione, servirà il supporto di tutti gli uomini a disposizione di Simone Inzaghi.

Il problema sostanziale, però, sta proprio lì. L’infermeria nerazzurra si è fatta carico di una serie di problematiche a ruota legate ad alcune dei protagonisti dell’Inter. Da Juan Cuadrado a Stefano Sensi, passando per Marko Arnautovic e Davide Frattesi. Non ultimo anche Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, in particolare, rappresenterebbe una tegola decisamente importante ai fini del miglioramento del gioco nello scenario internazionale per scacciare le ombre della scorsa partita giocata contro la Real Sociedad con Kristjan Asllani in cabina di regia.

Inzaghi sugli infortuni dell’Inter: “Ho bisogno di tutti”

Il problema accusato nel primo tempo della sfida contro la Salernitana dopo un contrasto con Legowski non sarebbe grave e dunque, salvo colpi di scena, dovrebbe comunque fare rientro negli undici titolari il prossimo mercoledì.

A tal proposito ha parlato proprio il tecnico Inzaghi nel corso della conferenza stampa post-partita, con uno sguardo diretto ai recuperi in vista della grande sfida: “Non penso di poter recuperare tutti ma filtra qualche speranza. Frattesi, Cuadrado, Sensi e Arnautovic sono giocatori che rientrano nelle rotazioni di queste partite. Giocare così spesso e senza risorse non è facile“.

“Calhanoglu è uscito perché aveva preso il cartellino giallo e Asllani si è fatto trovare subito pronto, è entrato bene in partita. Ho bisogno di ciascuno dei miei giocatori e che facciano bene“, ha poi aggiunto Inzaghi.