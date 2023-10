Cessione Inter, tutto definito: “Ecco la data”

Negli Emirati, e in generale in Medioriente, parlano della cessione dell’Inter come di un processo quasi del tutto definito. In Italia si è più cauti

Steven Zhang venderà la sue quote a Investcorp secondo Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 ore, che si è occupato spesso delle questioni finanziarie e societarie del club nerazzurro, la cessione resta una possibilità, ma tutto dipende dalla strategia, a oggi sconosciuta, che seguirà nei prossimi mesi il presidente cinese. E in tal senso la scadenza del finanziamento Oaktree potrebbe essere il vero spartiacque della vicenda.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ha parlato dell’approvazione della proposta di bilancio da parte del CdA dell’Inter e del futuro societario del club nerazzurro. “La cessione resta una possibilità, su questo non c’è dubbio. Abbiamo imparato a conoscere la situazione di Suning che non è più florida come alcuni anni fa“, ha spiegato Bellinazzo.

Le difficoltà di Suning, ricorda il giornista, dipende da una crisi generalizzata del mercato cinese. “Per loro investire nel calcio non è più una possibilità. Va detto, però, che la presidenza non ha fatto mancare nulla“.

Tutto definito per la cessione del club nerazzurro, il parere dell’esperto

Il vero spartiacque per l’Inter, a questo punto, è il debito nei confronti di Oaktree che scadrà a maggio 2024. “Dei nuovi investitori potrebbero permettere alla famiglia Zhang di non uscire con le ossa rotte dall’investimento”.

“Bisogna distinguere tra Suning e famiglia Zhang, perché l’azionariato del gruppo è molto cambiato negli anni e non è più esattamente lo stesso del 2016“, ha spiegato ancora il giornalista. Inoltre Bellinazzo non è così sicuro che sia proprio Investcorp il gruppo che ha definito una proposta per spingere Zhang alla cessione.

“Bisogna sempre vedere quale fondo dovesse arrivare e con quale obiettivi. Basti pensare alle differenze tra i fondi del Medio Oriente e quelli americani“, ha raccontato il giornalista economico de Il Sole 24 ore.

Bellinazzo ha confessato di pensare che gli Zhang potrebbero voler andare avanti con il progetto Inter, anche per arrivare alla seconda stella e a definire il progetto di costruzione di uno stadio di proprietà.

Vendere o resistere, il dubbio di Zhang

“L’aspetto finanziario, però, è molto importante“, ha concluso il giornalista. “Loro non vorranno mai uscire con un passivo da questo affare”.

Il futuro del club nerazzurro è quindi ancora incerto anche a giudizio di Bellinazzo. Al momento è possibile tanto il rifinanziamento quanto la cessione. Ma manca poco alla scadenza del prestito firmato con Oaktree e presto il presidente Zhang dovrà scegliere cosa fare della società.

Non dimentichiamo, però, che per ora non c’è affatto nulla di definito sulla cessione: ci sono solo voci su una possibile offerta da parte del fondo Investcorp, mentre il presidente nerazzurro manca da Milano ormai da molte settimane. Tornerà probabilmente a fine ottobre, in previsione dell’assemblea dei soci.

In quella data, non è da escludere che possa filtrare qualcosa. Dal nostro punto di vista è comunque presto. L’offerta è per ora solo un supposto principio d’interesse, e non sappiamo quanto forte. E il primo obiettivo di Zhang al momento resta quello di rifinanziare il debito con Oaktree in scadenza a maggio 2024, dato che l’Inter appare come una società in crescita, sia dal punto di vista del fatturato che dei risultati sportivi.

Il nuovo sponsor: legami con Investcorp?

Intanto Antonello ha chiuso un accordo con un altro sponsor. A breve dovrebbe infatti arrivare la fumata bianca con Qatar Airways. La trattativa, secondo quanto trapela in queste ore, sarebbe in fase avanzata. La compagnia aerea, partner mondiale della Formula 1 e sponsor di maglia del PSG, dovrebbe diventare il vettore ufficiale nerazzurro. Ma non è tutto…

Il discorso con Qatar Airways, che era fra gli interlocutori insieme a Turkish Airwayes per diventare sponsor di maglia dell’Inter, potrebbe tornare a proporsi come main-sponsor nel caso in cui non si trovata un’intesa con Paramount+ per la prossima stagione.

La compagnia aerea di Doha, cge potrebbe diventare il main sponsor dell’Inter, vive anche di capitali immessi da Investcorp. O meglio, da Mubadala (fondo degli Emirati Arabi Uniti), una realtà molto vicina politicamente al Qatat. E il nesso potrebbe essere non casuale.