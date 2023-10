DIRETTA Champions, Inter-Benfica: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida la Real Sociedad di Alguacil nella prima giornata di Champions League. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter ospita il Benfica allo stadio Giuseppe Meazza in una gara valida che chiude la seconda giornata del gruppo D di Champions League. Una sfida molto delicata per il cammino europeo delle due compagini che sarà diretta dall’arbitro olandese Makkelie.

Reduci dalla roboante vittoria in Serie A per 4-0 in trasferta contro la Salernitana grazie allo storico poker messo a segno da Lautaro Martinez, i nerazzurri di Simone Inzaghi vanno a caccia del primo successo nella massima competizione europea per club dopo il sofferto pareggio esterno all’esordio contro la Real Sociedad. I biancorossi di Roger Schimdt, che a loro volta vengono dalla vittoria nel big match del campionato portoghese contro il Porto firmato dall’ex juventino Di Maria, devono riscattare la sconfitta casalinga al debutto contro il Salisburgo. La gara sarà trasmessa in tv su Sky Sport ma anche in chiaro su Canale 5, oltre che in streaming su smartphone e tablet su NowTv e Mediaset Infinity. L’ultimo precedente risale alla passata stagione, quando nei quarti di finale di ritorno finì 3-3 ed i meneghini passarono il turno grazie al 2-0 dell’andata. Interlive.it vi offre il big match dello stadio San Siro live in tempo reale.