Dalla Juventus all’Inter: ha firmato ed è ufficiale

Arriva dalla Juventus un rinforzo a sorpresa per l’Inter: lo stesso interessato ha comunicato di aver firmato un nuovo contratto con la società di viale della Liberazione

E chi è questo nuovo rinforzo? Di base, non è uno che dovrà indossare scarpe con i tacchetti e calzoncini. Il nuovo acquisto dell’Inter farà parte del management e si chiama Jeremy Minucelli. Quanto al suo ruolo è lo stesso Minucelli a cominicarlo alla community di Linkedin con un messaggio pubblico. Il professionista arrivato dalla Juventus ha firmato un contratto con l’Inter per lavorare come Head Of Global Sales. In pratica è il responsabile del settore vendite.

E chi è e che fa un responsabile delle vendite? Questa particolare figura, che anni fa in Italia avrebbe definito come direttore delle vendite, è un professionista che sa definire, articolare e implementare a livello globale la strategia dell’organizzazione per la vendita di prodotti o servizi. In pratica, Minucelli dovrà sviluppare previsioni e strategie per realizzare vendite più redditizie per il club.

Dal suo profilo LinkedIn scopriamo anche Jeremy Minucelli ha già lavorato per un sacco di squadre di calcio. In passato ha collaborato con il St Etienne, il Marsiglia, la Sampdoria, la Fiorentina e la Juventus. Poi si è dato da fare anche per il Racing team Francia.

Ecco il messaggio che il manager ha condiviso attraverso il proprio profilo LinkedIn: “Caro network, questa settimana inizierò una nuova sfida professionale all’interno dell’FC Internazionale di Milano come Head Of Global Sales e vorrei ringraziare la dirigenza del club per la loro fiducia. L’FC Internazionale Milano non è solo una squadra di calcio ma è anche un vero e proprio vettore di crescita per i marchi a esso associati. Entrare a far parte dell’Inter significa entrare a far parte di uno dei marchi internazionali più forti nello sport“.

E qui, Minucelli fa un po’ i conti in tasca all’Inter, rendicontando i numeri più importanti. Parla cioè dei 508 milioni di fan globali, dei 245 milioni di fan in Asia e dei 117 milioni di fan solo in Cina. Naturalmente da cenno ai 9,7 milioni di tifosi in Italia e poi degli oltre 60 milioni di follower sui social media.

Ricorda anche come l’Inter disponga di 25.000 ore di copertura televisiva globale e di oltre 150.000 soci Inter Club, direttamente coinvolti attraverso un centro di coordinamento centralizzato. Infime, mette in chiaro che l’Inter è il club numero uno in Serie A per presenze negli stadi e che avendo così tanti follower sui social può essere uno dei club più seguiti su internet.

E per chiudere la sua comunicazione, il nuovo manager, sceglie una formula cara alla proprietà cinese: “Io sono l’Inter, io sono Milano, siamo l’Inter, stiamo insieme e rompiamo le barriere!”

Resta da capire cosa farà il vecchio direttore delle vendite dell’Inter, Federico Zurleni . Probabilmente rimarrà in società come direttore commerciale. Ciò che è certo è che l’Inter sa di poter sfruttare i successi sportivi per poter crescere commercialmente. La squadra gode di una fan-base caldissima, lo stadio è praticamente sempre sold-out e tante aziende sembrano interessate a dialogare con i colori nerazzurri. Bisogna battere il ferro finché è caldo.