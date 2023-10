Inter-Bologna, dove vedere l’ottava giornata di Serie A

Tutte le informazioni per seguire live in streaming o tv la sfida tra Inter e Bologna, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A

Inter e Bologna aprono le danze del sabato calcistico con una sfida scoppiettante, in programma alle ore 15 sul terreno di gioco dello Stadio San Siro di Milano, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A.

Dopo Empoli-Udinese e Lecce-Sassuolo ad aver funto da apripista, Inter-Bologna terrà gli appassionati incollati ai teleschermi per seguire le proprie squadre in un percorso di crescita notevole. I nerazzurri sono saldi al primo posto in classifica trascinati dall’ultimo poker di Lautaro Martinez rifilato alla Salernitana, mentre i felsinei navigano in acque sicure con la riscoperta di un Riccardo Orsolini inarrestabile e sei risultati utili consecutivi. Fronte panchine, sia Simone Inzaghi che Thiago Motta aspettano soltanto di fare il colpaccio.

Inter-Bologna sui teleschermi: canale tv e possibili formazioni

La partita sarà visibile come consuetudine sulla piattaforma di live streaming DAZN, sia su app disponibile al download che in tv.

Verosimilmente le scelte dei rispettivi allenatori ricadranno sulla riconferma di de Vrij, Darmian e Carlos Augusto, così come Corazza, Calafiori e Beukema. Coppia fissa fronte nerazzurro per Lautaro e Thuram, mentre gli emiliani disporranno ancora di Orsolini e Zirkzee.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Corazza; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Ndoye.