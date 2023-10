‘Follia’ per Barella: affare per gennaio

Nicolò Barella fa sempre molta gola in Premier, e più di un club inglese sarebbe disposto alla follia di un super investimento nel mercato di riparazione

A gennaio i club inglesi potrebbero tornare a farsi avanti. In agguato ci sono sempre il Chelsea e il Liverpool, ma crescono anche le quotazioni del Manchester United, i cui proprietari, in vista di una vendita sempre più plausibile del club, vorrebbero chiudere in bellezza vincendo la Premier. Il momento, però, non è facile per la squadra guidata da ten Hag, sotto tutti i punti di vista. Anche in spogliaio pare che il clima sia terribile.

Il pubblico dei Red Devils è esigente e non perdona niente. Lo sa bene André Onana, che dopo poche settimane è già finito sul patibolo. Non è una novità: allo United chi non eccelle o non dà garanzie di rendimento costante viene subito scaricato dai media, dai supporter e dalla dirigenza.

Il manager ten Hag, per ora, sta facendo di tutto per proteggere Onana, sottolineandone la personalità e il talento. Ma intanto c’è chi rimpiange De Gea o vorrebbe che il club tornasse sul mercato per prendere un altro portiere già a gennaio.

Anche molti centrocampisti della squadra sono già finiti sotto esame: Mount e Casimiro sono gli unici due che danno affidabilità al tecnico olandese. L’avvio di Sofyan Amrabat è stato buono, ma non è detto che l’ex Fiorentina possa reggere a lungo. Hanno invece deluso finora McTominay, van de Beek e lo stesso Eriksenn. Conta anche lo schema. L’olandese si è incaponito con un 4-2-3-1 che ingolfa la trequarti e protegge poco la mediana.

Barella in Premier: la follia di ten Hag

In rosa non ci sono gli attaccanti adatti per passare a uno schema a due punte. Ma l’allenatore potrebbe comunque provare a schierare più spesso tre mediani (un regista e due interni) dietro a due trequartisti. Proprio Eriksenn, magari con il contributo di Onana, potrebbe mettere in questo senso qualche buona parola per Barella allo United.

Il manager ten Hag già tiene d’occhio da un po’ la mezzala sarda, ma non pare che sia un suo dichiarato fan, come nel caso di Klopp al Liverpool. Il Manchester United potrebbe a ogni modo farsi avanti, pronto a una follia di mercato invernale per portare uno come Nicolò Barella in Premier.

Ciò significherebbe investire più di 60 milioni cash, oppure sacrificare qualche giocatore importante. C’è però da dire che l’Inter non venderebbe mai nel bel mezzo della stagione un giocatore fondamentale come Barella. A meno di una proposta davvero folle dei Red Devils.

Perfetto per la Premier: il sardo non ci sente

Pare difficile che lo United possa spingersi fino a cifre iperboliche, dato che il budget a disposizione è stato quasi tutto utilizzato in estate. I risultati non stanno arrivando, ma ten Hag potrebbe essere costretto a continuare con il materiale che si ritrova in spogliatoio, magari cercando di recuperare chi ha allontanato o relegato ai margini.

A giugno, i giornali inglesi davano quasi per scontato l’arrivo di offerte dalla Premier League per Barella. E ancora oggi continuano a rimbalzare voci su una possibile maxi offerta in arrivo per il giocatore da parte del Manchester United. Il giocatore non ha mai mostrato interesse per separarsi dall’Inter e nemmeno velleità di sposare nuove avventure in Premier, anche se in tanti lo descrivono come un profilo perfetto per quel campionato.

I tifosi dell’Inter hanno però un forte sospetto che Frattesi sia stato acquistato proprio in vista di una cessione dell’ex Cagliari. All’Inter nessuno è incedibile, è vero. Ma di certo Barella rientra, insieme a Lautaro e Bastoni, nella ristretta schiera degli intoccabili per lo staff tecnico.