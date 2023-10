Insigne-Inter a gennaio: ecco cosa succede

L’ex Napoli non sta vivendo affatto un buon momento lì in terra canadese. Già a gennaio, infatti, il calciatore potrebbe dire addio all’MLS

Sta procedendo tutt’altro che in maniera splendida l’esperienza di Lorenzo Insigne, calciatore che ha temporaneamente detto addio all’Italia nell’estate del 2022, in MLS.

E’ stato, infatti, poco più di un anno fa che il classe ’91 ha preso le proprie valigie passando dal Napoli al Toronto a parametro zero complice, naturalmente, il suo contratto giunto in scadenza assieme alla squadra presieduta quest’oggi da Aurelio De Laurentiis.

Un addio, il suo, che ha fatto discutere parecchio e che ha poi portato, come ormai risaputo del resto, il calciatore in terra canadese. C’è da dirlo: pur trovandosi in un campionato del tutto inferiore rispetto a quello della Serie A, Insigne ha fatto grandissima fatica ad ambientarsi in questo determinato contesto (ed è una situazione che persiste tutt’ora).

I ‘TFC’ si trovano, infatti, piazzati all’ultimo posto della classifica di MLS ma, la goccia che ha fatto letteralmente traboccare il vaso tra la tifoseria canadese e l’esterno d’attacco ‘made in Italy’, è stato in occasione del ko interno giunto contro il Cincinnati: circostanza in cui si è verificato un brutto episodio tra le due parti e che potrebbe non aver fatto altro che affrettare l’addio di Insigne dal Toronto. Magari già a gennaio.

Furiosa lite tra Insigne e un tifoso del Toronto: addio sempre più vicino, occhio alla proposta in casa Inter

In occasione della sfida disputatasi contro il Cincinnati nella scorsa settimana, match in cui si è consumata l’ennesima sconfitta del Toronto (ultimissimo in classifica), Lorenzo Insigne e la tifoseria canadese si sono resi protagonisti di un brutto episodio.

Pur essendo infortunato, l’attaccante ‘made in Italy’ ha assistito a tale appuntamento dalla tribuna e, a fine partita, è arrivata la contestazione da parte di un tifoso che ha provocato in prima persona, tramite alcuni insulti, Lorenzo Insigne.

Il calciatore ha poi risposto mostrando il dito medio e affermando: “Ehy tu, vaffa…, devi portare rispetto”. Il tutto in inglese. E’ rottura totale, perciò, tra il classe ’91 e la sua attuale squadra (club con cui detiene, in teoria, un contratto valido sino al 2026).

Lorenzo Insigne getting heated with a TFC supporter during today’s match He had to be pulled inside before things got worse… #TFCLive #MLS pic.twitter.com/F1KvZUYEPa — Daniel Ayik (@ayik_daniel) October 1, 2023

Non è escluso, quindi, che già a gennaio – periodo in cui il campionato americano sarà in pausa ed in cui si svolgeranno poi i playoff a cui il Toronto non prenderà parte – l’ex Napoli non possa finire per tornare in Italia proprio come accaduto al ‘Papu’ Gomez nella passata settimana.

Un’ipotesi che emerge fuori, al momento, è quella che Insigne possa anche venir proposto direttamente all’Inter tramite agenti.

Necessario, però, che l’esterno napoletano rinunci ad una parte del ricco stipendio che percepisce quest’oggi in Canada pur di poter ritornare, eventualmente, in Serie A.