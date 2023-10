Slittano date Supercoppa: quando l’Inter affronterà Verona e Atalanta

Cambia il calendario dei nerazzurri. Svelato il giorno in cui la ‘Beneamata’ scenderà in campo per disputare la 19esima e la 21esima giornata di A

Alle anticipazioni emerse fuori negli scorsi giorni, in cui si parlava di possibili modifiche inerenti allo slittamento delle date della Supercoppa Italiana, giungono ora nuove conferme.

La prima edizione di tale manifestazione con la formula delle Final Four non si disputerà più dal 4 all’8 gennaio, bensì dal 20 al 27 gennaio. In Arabia Saudita. Tale decisione è da attribuirsi alla volontà di non sovrapporre il tutto alla Supercoppa spagnola, in programma dal 10 al 14 gennaio. Di conseguenza, variano anche le date di alcuni impegni di campionato che vedono coinvolte le quattro squadre che parteciperanno alla prossima Supercoppa Italiana: quali Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina.

Supercoppa in programma dal 20 al 27 gennaio: ecco quando l’Inter sfiderà Verona e Atalanta

Manca soltanto la conferma ufficiale da parte della Lega Serie A ma, ormai, è cosa certa. La Supercoppa Italiana ha subito nuove variazioni a livello di calendario e, di conseguenza, cambieranno ora anche le date di alcuni turni del campionato italiano.

Per questo motivo, qualsiasi squadra di Serie A disputerà normalmente – nei giorni 6 e 7 gennaio – la 19esima giornata di campionato: con l’Inter impegnata contro il Verona (non più nel giorno 24 di quel mese dunque).

La 20esima giornata, invece, resterà – come da programma iniziale – fissata al 14 gennaio (i nerazzurri saranno di scena all’U-Power Stadium’ contro il Monza).

Infine, verrà poi anticipata la 21esima giornata nei giorni mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio: date in cui scenderanno in campo le quattro squadre impegnate in Supercoppa (orari previsti in entrambi i giorni alle 18.30 e alle 20.45).

Tutte le altre formazioni di Serie A, dal canto proprio, metteranno piede in campo i giorni sabato 20 e domenica 21 di quell’esatto mese. L’inserimento del turno infrasettimanale, perciò, consentirà a ‘Beneamata’, Napoli, Lazio e Fiorentina di restare al passo in campionato con le altre squadre italiane.