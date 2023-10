Supercoppa italiana, la Lega cambia le date: i dettagli

By

Una notizia che necessita di essere confermata al 100% ma ci sono già tutti i presupposti per far sì che questa cosa accada. Ecco quando si dovrebbe giocare

Tutti siamo, oramai, a conoscenza della novità apportata in Supercoppa italiana in questi ultimi mesi: una competizione che, sino a poco tempo fa, si basava esclusivamente sulla vincente del nostro campionato e sulla vincitrice della Coppa Italia.

A distanza di anni, però, gli organi federali hanno deciso di dare una concreta svolta a questa manifestazione rendendo le cose un po’ più interessanti. Invece di due sole squadre, il nuovo formato della Supercoppa Italiana accoglierà ben quattro società: quali la prima e la seconda classificata in Serie A nella stagione precedente e le due finaliste dell’ultima Coppa Italia. Di conseguenza, non vi sarà più la sola ed unica finale ma, tutti gli appassionati di questi sport, potranno assistere, ancor prima, alle due semifinali.

Già in precedenza erano state ufficializzate date e orari di tale manifestazione: un appuntamento, questo, che è però a forte rischio di modifiche. La Supercoppa Italiana in formato 2023-24 – la prima edizione con la formula delle Final Four – dovrebbe, infatti, subire qualche variazione a livello di date e orari.

Supercoppa Italiana, si va verso il cambio di data: ufficialità attesa lunedì

La prima edizione della Supercoppa italiana con la formula delle Final Four dovrebbe finire per far fronte a qualche altro cambiamento.

Con ogni probabilità, infatti, dovrebbero finire per variare le date di tale competizione che, per essere ancor più precisi, vedrà impegnate Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina in Arabia Saudita.

La seguente manifestazione (sino a ieri in programma dal 4 all’8 gennaio) subirà, quasi sicuramente, una modifica di due settimane in avanti in seguito alla richiesta avanzata da parte degli organizzatori sauditi. Tale decisione è da attribuirsi alla volontà di non sovrapporre il tutto alla Supercoppa spagnola, programmata dal 10 al 14 gennaio.

Decisione attesa nel prossimo lunedì da parte Consiglio di Lega, con quest’ultimo che pare orientato ad accogliere la seguente richiesta di slittamento proveniente da Riad: il tutto con la premura di non andare oltre il mese di gennaio, onde evitare il possibile sovraccarico di altri appuntamenti: come ad esempio quello dei potenziali recuperi di campionato qualora qualche società italiana dovesse (e così si spera) continuare il proprio percorso in Europa.