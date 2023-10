Accordo Juve per gennaio: ‘beffa’ all’Inter

Bianconeri proiettati alla sessione invernale di mercato per un rinforzo a centrocampo, tra i nomi spicca un ex obiettivo dell’Inter prima della riconferma di Sensi

L’Inter è tra le squadre europee meglio attrezzate nel reparto di centrocampo. Una caratteristica indiscussa, anzi ampiamente lodata e bramata da molte altre realtà del nostro campionato.

Perché si sa che senza centrocampo non ci sarebbe né difesa, né attacco. Il reparto funge da collante con gli altri due e dona completezza al gioco. Tanto più se, nel caso di Simone Inzaghi, si tende a sfruttare abbondantemente l’intelligenza tattica dei centrocampisti per far male alle difese avversarie.

Al fine di mettere in luce il proprio organico e migliorare qualche discrepanza attualmente presente, anche la Juventus ha voglia di mettersi in pari con l’Inter sotto questo aspetto andando quindi a puntellare il centrocampo nel corso della prossima sessione invernale di mercato. Tra il tecnico Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si sarebbe raggiunta un’intesa di massima per seguire alcuni profili di spicco, fra i quali spuntano anche un paio di vecchie conoscenze nerazzurre.

Samardzic e Thuram obiettivi della Juventus, intanto l’Inter osserva impotente

La prima, nonché la più importante, è data da Lazar Samardzic. Il centrocampista dell‘Udinese è stato vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter a partire dalla scorsa estate ma poi una serie di intoppi di livello contrattuale e contributivo – con l’inserimento del padre-agente nell’affare – hanno inevitabilmente compromesso la trattativa.

Attualmente il calciatore è ben legato al proprio posto in Friuli, ma non è detto che possa farlo ancora per molto. La Juventus sembrerebbe essere intenzionata a presentare un’offerta concreta a gennaio nel caso in cui non dovesse arrivare il via libera da parte del Tottenham per la cessione di Højbjerg primo vero obiettivo bianconero. Come ulteriore alternativa, Giuntoli avrebbe inserito anche Kephren Thuram, fratello di Marcus. Anche quest’ultimo era stato sondato dall’Inter in un primo momento, ma la contemporanea permanenza dei due consanguinei sarebbe stata impossibile soprattutto per l’aspetto economico.