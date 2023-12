Marotta e Ausilio potrebbero anticipare l’arrivo a gennaio per battere la concorrenza che comprende anche la Juventus

I colpi a zero restano una specialità di casa Inter. In ottica prossima stagione, Marotta e Ausilio puntano a piazzarne almeno tre: Zielinski, con l’agente che si incontrerà col Napoli proprio in questo mese di dicembre; Mehdi Taremi e Tiago Djalo.

Interlive.it ha raccolto ulteriori conferme sul portoghese ‘meteora’ al Milan: c’è una intesa di massima, in sostanza un accordo col suo entourage composto anche da un intermediario italiano molto vicino al club nerazzurro.

Djalo avrebbe vestito la maglia dell’Inter già l’estate scorsa se non avesse subito la rottura del legamento crociato.

Il Lille avrebbe probabilmente detto sì a una proposta da circa 15 milioni di euro, adesso invece rischia seriamente di perderlo a zero nel prossimo giugno, quando terminerà il contratto del classe 2000. Che l’Inter ha in pugno, anche se l’operazione non è affatto chiusa.

Non può esserlo perché siamo a dicembre e mancano le firme su un contratto che sarebbe di cinque stagioni. E poi perché sul difensore si stanno muovendo altri grandi club. Indiscrezioni di calciomercato tirano in ballo pure la Juventus, d’altronde Giuntoli trattò Djalo quando era ancora Direttore sportivo del Napoli.

Inter, Djalo già a gennaio solo per un motivo

Si parla di un possibile tentativo bianconero già a gennaio, in modo da anticipare la concorrenza. In particolare per soffiarlo all’Inter, seppur di recente siano usciti alla ribalta i nomi di altre società, dall’Atletico Madrid al Paris Saint-Germain. Il Lille ci spera, perché cedendolo nel mercato invernale almeno incasserebbe qualcosa.

Non è da escludere che anche l’Inter possa provare ad anticipare il suo arrivo, appunto per non farselo fregare dalla Juve. Come raccolto da Interlive.it, nonostante le mezze smentite la dirigenza di viale della Liberazione si sta muovendo in vista della sessione di riparazione proprio per rinforzare la difesa e l’out destro. Se Cuadrado continuasse a non dare garanzie… Senza dimenticare che Pavard tornerà effettivo solo a inizio 2024 e dopo un problema fisico non banale.

È stato fatto un sondaggio per Jenz del Wolfsburg, un centrale di piede destro adattabile anche come tornante.

Tornando a Djalo, va detto che il suo eventuale arrivo già a gennaio sarebbe solamente per evitare che possa andare altrove (come accadde con Eriksen), dato che il portoghese sta ancora recuperando dal grave infortunio.

In questa prima parte di stagione non ha mai messo piede in campo, per cui Inzaghi non potrebbe impiegarlo nel giro di breve tempo.