Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sull’ennesimo acquisto a parametro zero dell’Ad nerazzurro. Ecco tutti i dettagli

Anche l’Inter della prossima stagione si farà… A zero. Il tutto a prescindere da cosa accadrà sul fronte societario, con Zhang comunque deciso a rifinanziare il debito per estinguere la rata con Oaktree (scade a maggio ed è di circa 400 milioni con gli interessi maturati) e proseguire così la sua avventura al timone del club nerazzurro.

Non c’è altra strada, direbbe l’attuale Ct Spalletti, alla cessione magari di un altro big e al rafforzamento della rosa in primis con qualche parametro zero.

Marotta e Ausilio sono ormai degli ‘specialisti’ di affari del genere, peraltro tutti o quasi indovinati.

Mkhitaryan e Calhanoglu, per giunta strappati a due concorrenti come Roma e Milan, sono gli emblemi della strategia interista volta, per forza di cose, al risparmio. Senza dimenticare l’ultimo colpo, Marcus Thuram, strappato ai rossoneri quando viaggiava spedito in direzione Milanello.

Gli 8 milioni di commissione sono tanti, ma allo stesso tempo pochi considerato che dalla eventuale cessione del francese l’Inter potrebbe incassare una cifra ‘alla Onana’ se non superiore e mettere a bilancio una maxi plusvalenza.

I prossimi colpi a zero potrebbero essere addirittura tre: Djalo, Taremi e Piotr Zielinski. Quest’ultimo verrebbe strappato a due dirette rivali, il Napoli e la Juventus. Già perché il polacco fa gola pure ai bianconeri, dove c’è Giuntoli che lo conosce molto bene.

Al momento l’Inter appare avanti rispetto alla Juve: sul tavolo c’è una proposta da circa 4 milioni netti a stagione.

Zielinski: priorità Napoli, ma l’offerta dell’Inter è importante

Già questo mese di dicembre potrebbe essere decisivo per il futuro del ventinovenne. È in programma, infatti, più di un incontro tra il suo agente e il Napoli, per discutere della proposta presentata dagli azzurri: De Laurentiis punta a un prolungamento al ribasso rispetto ai circa 3 milioni attuali.

Per il gionalista polacco Maciej Siemiatkowski, intervenuto nella diretta Twitch di Tv Play, Zielinski troverà un accordo col Napoli perché la sua intenzione è quella di restare all’ombra del Vesuvio. Del resto l’estate scorsa disse no a tanti soldi dall’Arabia pur di rimanere a Castelvolturno.

Di opinione opposta, invece, è l’altro collega Paolo Bargiggia. Sempre a Tv Play, quest’ultimo ha detto che il classe ’94 “non rinnoverà il contratto“, e che il suo futuro “sarà all’Inter” la cui offerta è decisamente superiore a quella dei campioni d’Italia.