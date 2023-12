Affare alla Samardzic: Esposito è la contropartita

Il centravanti classe ’02 potrebbe, a sorpresa, trovarsi coinvolto in un’operazione di mercato tra Inter e Udinese, questa sera l’una difronte all’altra al ‘Meazza’

Poche ore ci separano dal via di Inter-Udinese: match valido per la 15esima giornata di campionato che prenderà ufficialmente il via questa sera alle ore 20:45 e che vedrà impegnata la formazione di Simone Inzaghi contro quella di Gabriele Cioffi, tornato a sedere sulla panchina friulana nello scorso novembre.

A sorprendere, però, non è il confronto che andrà in scena tra poche ore sul manto erboso del ‘Meazza’ tra la formazione, quest’oggi, vice Campione d’Europa e i bianconeri bensì un’altra notizia. Ossia quella che nerazzurri e friulani, dopo la mancata chiusura dell’affare Samardzic avvenuta nella passata estate (affare che sarebbe finito per coinvolgere anche Giovanni Fabbian, approdato poi al Bologna), potrebbero arrivare a imbastire una nuova trattativa di mercato che rischia di includere anche Sebastiano Esposito.

La giovane prima punta classe ’02, capace di abbinare ottime prestazioni ad altre prove sottotono in quest’inizio di stagione, si trova ora in prestito alla Sampdoria: club a cui il calciatore finirà per dire addio nel finale del prossimo giugno per poi fare rientro all’Inter, verosimilmente per cogliere di nuovo le proprie valigie da Milano.

Al momento la dirigenza meneghina non ha ancora pensato a cosa fare, esattamente, col cartellino dell’ex Basilea e Anderlecht (in scadenza a giugno 2025), ma l’idea potrebbe essere quella di vedere i nerazzurri intavolare nuove ed eventuali trattative con qualche altro club italiano di massima serie, come ad esempio l’Udinese.

Esposito in cambio di Pafundi: le modalità che potrebbero portare i due atleti da una sponda all’altra

Gli ottimi rapporti che intercorrono tra Inter e Udinese potrebbero consentire ai due club in questione di mettere in atto una nuova operazione di mercato nel corso della prossima estate e che, a onor del vero, rischia di vedere coinvolti Sebastiano Esposito e Simone Pafundi.

Questi, infatti, i due giovani calciatori che potrebbero finire per diventare oggetto di discussione all’interno dei colloqui che nerazzurri e friulani potrebbero finire per interfacciare nei prossimi mesi. Entrando nello specifico, l’idea può essere quella di vedere il gioiellino classe ’06 finire per percorrere la tratta Udine-Milano a mezzo di un’operazione che, tra prestito e obbligo condizionato, potrebbe arrivare a toccare il tetto dei 18 milioni di euro complessivi.

Discorso leggermente diverso, invece, per Sebastiano Esposito: centravanti che potrebbe accasarsi a titolo definitivo ai bianconeri per 10 milioni di euro così da permettere alle due società, questa sera rivali sul campo, di portare a termine un’operazione di mercato dopo quella andata frantumi nella passata estate tra Inter e Udinese per Lazar Samardzic e Giovanni Fabbian.