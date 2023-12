DIRETTA Serie A, Inter-Udinese: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida l’Udinese di Cioffi nella quindicesima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter ospita l’Udinese allo stadio Giuseppe Meazza nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi molto differenti che sarà diretta dall’arbitro Di Bello della sezione di Brindisi.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, che vengono dalla netta vittoria in trasferta contro i campioni d’Italia uscenti del Napoli, vogliono centrare un altro successo per la vetta della classifica. L’obiettivo è quello di continuare il duello scudetto a distanza contro la Juventus, che ieri ha giocato proprio contro i partenopei, e prepararsi alla sfida di Champions che assegnerà il primo posto del girone contro la Real Sociedad. Dall’altro i bianconeri di Gabriele Cioffi, che invece sono reduci dalla partita pareggiata contro il Verona, sognano il colpaccio per provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione. La gara sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su tablet e smartphone sulla app di Dazn. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre a Milano risale alla passata stagione: i meneghini si imposero con il risultato di 3-1 grazie ai gol di Lukaku, Mkhitaryan e Lautaro Martinez, inframezzati dal momentaneo pareggio di Lovric. Interlive.it vi offre il match di San Siro live in tempo reale.