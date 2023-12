Samardzic non punge: esce tra i fischi di San Siro

By

Inter-Udinese: il fantasista tedesco ha lasciato il campo all’inizio del secondo tempo. Al suo posto è entrato Lovric

È durata 62′ la partita di Lazar Samardzic. La prestazione del tedesco è stata come quella dei suoi compagni, incolore. Ha faticato a trovare la posizione e lo spunto, venendo travolto dalla netta superiorità della mediana dell’Inter.

Cioffi lo ha sostituito con Lovric poco prima del ventesimo della ripresa, sul risultato di 3-0 in favore della squadra di Inzaghi.

Il numero 24 dell’Udinese è uscito tra i fischi dei tifosi interisti, che non gli hanno ‘perdonato’ quanto successo l’estate scorsa, col suo entourage che ha cambiato le carte in tavola dopo che la dirigenza aveva raggiunto un accordo con Rafaela Pimenta.

La scelta finale dell’Inter, che gli aveva già fatto svolgere le visite mediche e che sicuramente ha commesso degli errori anche sul piano della comunicazione, è stata quella di far saltare l’operazione che, di fatto, era già stata conclusa.

I tifosi rimproverano a Samardzic di non aver preso allora posizione e, quindi, di aver contribuito a far saltare il suo trasferimento a Milano. Chissà che di questo non se ne sia poi pentito…