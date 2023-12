Offerto all’Inter, sta per firmare con la Juve: annuncio in diretta

Bianconeri pronti a chiudere un nuovo affare col calciatore che, tempo fa, venne accostato anche al club meneghino

Dopo che anche l’appuntamento casalingo col Napoli è ormai alle spalle, la formazione di Massimiliano Allegri indirizza ora il proprio sguardo verso il prossimo impegno di campionato.

E’, infatti, in programma tra cinque giorni esatti il fischio d’inizio di Genoa-Juventus: match valido per la 16esima giornata di A che vedrà Chiesa e compagni di scena al ‘Ferraris’, quest’oggi ospite del Monza all’U-Power Stadium’.

Una Juventus che, in quest’ultimo periodo, è rimasta a corto di valide pedine difensive. Basti pensare, dapprima, al lungo infortunio che ha tenuto ai box Danilo per diverso tempo e poi anche a quello di Alex Sandro: calciatore che, certamente, non gode degli stessi apprezzamenti dell’altro brasiliano ma che, ad oggi, resta da considerarsi ugualmente un calciatore di proprietà della ‘Vecchia Signora’, seppur in scadenza.

Tegole, queste, che hanno poi costretto il tecnico livornese a fare affidamento sul terzetto di difesa Gatti-Bremer-Rugani: proprio con quest’ultimo che, pur non essendo una delle prime scelte della formazione pluricampione d’Italia, è comunque riuscito nell’intento di farsi trovare sempre pronto.

Ammontano a 7, sinora, le presente totalizzate in stagione dal classe ’94: capace di mettere a segno anche la rete che ha poi regalato alla squadra di Allegri il successo contro il Cagliari nello scorso 11 novembre. Stiamo parlando dello stesso calciatore che, nonostante tempo fa sia stato proposto tramite agenti anche all’Inter, viaggia spedito verso il prolungamento di contratto (quest’oggi in scadenza) coi bianconeri. A confermarlo un annuncio tutt’altro che banale.

Agente Rugani a Tv Play: “Vuole restare alla Juve, presto le discussioni per il rinnovo”

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play ha parlato in esclusiva a proposito della situazione che continua a tenere in ballo il proprio assistito e la Juventus sul potenziale rinnovo di contratto dello stesso calciatore. Queste le sue dichiarazioni:

“Sarà la Juventus a determinare i tempi di questa operazione ma vi assicuro che c’è l’idea, anche dall’altra parte, di rinnovare il contratto di Rugani e questo non può che farci enormemente piacere. Anche Daniele vuole restare alla Juve, così come già dimostrato in passato dove il ragazzo non ha voluto cambiare aria pur avendo la possibilità di andare a guadagnare cifre più elevate altrove. La società l’ha chiamato ad agosto, quando ancora non aveva disputato alcuna partita. Dovremmo ritornare a colloquio tra qualche settimana ma il suo futuro non è determinato dalla permanenza di Allegri o meno”.