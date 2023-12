Una in meno al mondo e Inter sempre più unica: “Torneremo”

Il Santos retrocede in cadetteria brasiliana dopo 111 anni di storia, sono poche le realtà internazionali mai retrocesse nella loro storia: figura anche l’Inter

L’Inter ha chiuso l’ennesima importante prestazioni sul campo vincendo contro un’Udinese dispersa e senza grandi riferimenti in mezzo al campo, al netto di un punteggio tutt’altro che severo. Continua a crescere sotto il profilo meramente numerico anche l’andamento delle statistiche complessive del club in campionato, mentre a livello globale il gruppo di Simone Inzaghi resta una delle poche grandi realtà internazionali a detenere ancora un record unico nel suo genere e motivo di grande orgoglio.

Si parla infatti di quel che tutti gli altri club di Serie A non sono riusciti a raggiungere nel corso della loro storia, dal giorno uno della loro fondazione e dalla presenza ufficiale nel massimo campionato italiano. Come loro, tante altre realtà che nei rispettivi campionati non sono mai riuscite a blindare la propria posizione. L’Inter, infatti, non è mai retrocessa in Serie B.

La formazione nerazzurra non è soltanto l’unica in Italia, considerando le clamorose retrocessioni di Milan (due volte in B, la prima nella stagione ’79/’80), Juventus (a seguito dello scandalo Calciopoli), Napoli e Roma. Senza contare le restanti. Ma è anche una delle ventotto squadre al mondo, entro i limiti dei principali campionati, a non esser mai scesa in cadetteria.

Inter come Real e Barcellona, ma dal Santos la delusione più grande: Neymar promette il riscatto

Accanto all’Inter figurando mostri sacri dello sport internazionale come Real Madrid, Barcellona, Boca Juniors e Ajax. Ma una di queste, proprio di recente, si è staccata dal resto del gruppo a seguito di una inaspettata quanto dolorosa prima retrocessione assoluta nel corso della sua storia lunga 111 anni.

Il Santos, seconda squadra del Brasile per importanza e per numero di titoli vinti dietro al San Paolo (altra primatista, ndr), ha infatti alzato bandiera bianca nel corso della stagione regolare disputata nel continente sudamericano chiudendo al diciassettesimo posto ad un solo punto di distanza dal Bahia.

Il rammarico per un risultato simile ha raggiunto anche vertici e personalità di spicco di un passato neppure tanto lontano al Santos. È il caso di Neymar Jr, vecchia bandiera della squadra che ha ospitato le gesta di Pelé, oggi in forze all’Al-Hilal nel campionato saudita della Saudi Pro League.

Il calciatore ha infatti mostrato tutto il suo supporto alla causa rassicurando tifosi e personale di bordo, al fine di tenere duro per quel che il futuro riserverà loro e con l’auspicio che questo brutto momento possa esser presto cancellato. “Torneremo a sorridere“, ha promesso il calciatore.