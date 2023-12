Assalto a Calhanoglu: Inter, 70 milioni di euro

Il turco al centro di nuovi rumors di mercato. Svelata la posizione dei nerazzurri in merito

E’ incominciata come meglio non poteva la terza stagione di Hakan Calhanoglu al fianco dell’Inter: centrocampista diventato, oramai, imprescindibile per la squadra di Simone Inzaghi.

Già nel ruolo di mezz’ala il classe ’94 aveva incominciato a dare importanti garanzie alla formazione nerazzurra ma è stato nel momento in cui l’ex Milan, una volta spostato in cabina di regia dal tecnico piacentino, è riuscito ad alzare il livello delle proprie prestazioni (senza neppure diminuire il proprio score personale).

A parlare chiaro è, infatti, la tabella di marcia del forte centrocampista turco dal punto di vista dei numeri. Già 8, di fatto, le reti realizzate in stagione dall’attuale numero 20 nerazzurro (7 di queste in campionato e a cui si sommano, inoltre, 2 assist).

Chiaro il segnale lanciato da parte dell’Inter negli scorsi mesi: quello di blindare Calhanoglu a mezzo di un nuovo accordo valido sino a giugno 2027; Accordo che lo ha reso il più pagato della rosa con uno stipendio da 6,5 milioni di euro netti a stagione (in attesa di quello di Lautaro Martinez).

C’è poco da fare però. Vincenzo Montella, attuale CT della Nazionale turca e in passato alla guida di ‘Calha’ quando entrambi a difesa dei colori del Milan, ha recentemente descritto il proprio numero 10 come: “Il miglior centrocampista d’Italia, o forse del mondo”. Dichiarazioni che, pur essendo un tantino esagerate (non lo nascondiamo), non hanno impressionato più di tanto due/tre big europee: pronte, a loro volta, a provarci per l’ex Bayer Leverkusen nei prossimi mesi.

Calhanoglu nel mirino di un paio di big di Premier: 70 milioni la cifra per strapparlo all’Inter

Hakan Calhanoglu, a suon di ottime prestazioni, è finito per fare seriamente gola anche ad alcune delle più illustri società inglesi.

Emerge fuori, infatti, che il turco sarebbe finito nel mirino di un paio di big di Premier League. Pur non conoscendone l’esatta identità di queste società, l’Inter ha già messo le mani avanti precisando, sostanzialmente, una sola ed unica cosa: Calhanoglu non si muoverà da Milano, a meno di un’offerta attorno ai 70 milioni di euro.

Questo il messaggio lanciato, in qualche modo, da parte dei nerazzurri; Col club meneghino, giustamente, disposto a continuare a fare affidamento sul classe ’94 anche per il futuro. Difficile, per non dire quasi impossibile, vedere anche un solo club inglese finire per riporre sul tavolo dell’Inter una cifra simile per un centrocampista quasi trentenne come il turco.