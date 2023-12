Gruppo nerazzurro impegnato nell’allenamento di rifinitura che anticipa la sfida di domani sera contro la Real Sociedad, conclusiva della fase a gironi di Champions

Tutto pronto o quasi per l’ultima gara nel calendario della fase a gironi di Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi. Domani sera, nella cornice casalinga di San Siro, la formazione nerazzurra proverà a strappare una vittoria potenzialmente decisiva per blindare il primo posto in classifica del gruppo di appartenenza ai danni della Real Sociedad, con la quale condivide la vetta al momento.

Per l’occasione, Inzaghi ha preparato la squadra all’ultimo allenamento di rifinitura antecedente l’incontro sui campetti di Appiano Gentile del Suning Training Centre. Dinamicità, risate, buon umore e grande concentrazione filtrano indisturbate tra le file degli uomini nerazzurri.

Intanto si allena a parte anche Benjamin Pavard, difensore centrale francese reduce dall’infortunio di qualche settimana fa, con l’obiettivo di velocizzare il pieno recupero della condizione per un pronto rientro in campo. La speranza del club è di riaverlo a disposizione in gruppo già prima della sosta natalizia.