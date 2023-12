Affare pazzesco dell’Inter: “Più di 120 milioni di euro”

Uno così vale più di 120 milioni di euro, e a dirlo non sono solo i dirigenti nerazzurri: per qualità, prospettive e personalità, l’Inter ha in mano un tesoro

Beppe Marotta e Piero Ausilio possono sorridere. Quando un giocatore rende, non fa solo il bene sportivo della squadra ma anche quello finanziario del club. E per guadagnare non c’è bisogno di vedere. Goal, vittorie e premi rendono la società più ricca. Di conseguenza i dirigenti sanno che il loro dovere è quello di trattenere un valore tecnico così importante. E farlo sentire sereno e appagato, in modo che possa continuare a fare la differenza.

Quanto vale oggi Lautaro Martinez? Per il mercato europeo, uno così non può costare meno di 100 milioni, ma per i dirigenti dell’Inter, al momento, sarebbe complicato anche accettare più di 120 milioni. Nella squadra nerazzurra Lautaro non solo capocannoniere e capitano, ma è anche il cuore tecnico e morale.

Finora ha segnato 14 dei 37 goal interisti in A. Quindi ha contribuito a circa il 37% del totale delle reti. Ed è anche quello che ha tirato di più: 22 conclusioni su 75. Ma oltre a tirare, Lautaro si sacrifica per la squadra, ci mette il cuore, abbassandosi fino al centrocampo per chiudere le linee di passaggio e recuperare palla.

L’argentino, nel postpartita del match contro l’Udinese, ha confermato di essere ormai prossimo alla firma del rinnovo contrattuale con il club. L’Inter ha già deciso per un allungamento della scadenza e per un adeguamento dell’ingaggio. Il simbolo dell’Inter va gratificato.

Un campione che vale più di 120 milioni: Lautaro imprendibile

Tutti, ormai, riconoscono la superiorità di Lautaro: un attaccante completo, che ha risolto anche il suo problema più noto, quello relativo allo sbagliare i goal “facili”. Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, l’ex attaccante e allenatore Ciccio Graziani ha voluto rilevare tutta la sua ammirazione nei confronti del Toro.

“Mi è piaciuto tanto Lautaro“, ha spiegato Graziani”, ha segnato un goal pazzesco. “Lautaro sta facendo di tutto, il difensore, il centrocampista e l’attaccante. È un capitano che dà forza a tutti i compagni, è un valore assoluto“.

“Per me oggi Lautaro vale dai 120 milioni in su, mentre Thuram secondo me già ne vale almeno 50“, ha continuato l’ex allenatore di Avellino, Catania e Cervia.

Lautaro ha ancora ventisei anni e ha dimostrato di essere in costante crescita. Diventerà quindi ancora più forte? Questa è la speranza del club nerazzurro, che sta lavorando per farlo arrivare a dieci stagioni in nerazzurro. Per il mondo interista il Toro ha oggi un valore inestimabile, perché è un nuovo simbolo. Proprio come lo è stato Zanetti.

Il rinnovo per chiudere in bellezza

Lautaro punta a finire l’anno in bellezza, più in termini di squadra che personali. Ha detto più volte di essere contento per i goal solo perché li intende come strumenti per portare in alto l’Inter. E questo sta facendo, il Toro: in Serie A l’Inter occupa la prima posizione in classifica, mentre in Champions si giocherà il primato con la Real Sociedad.

Ecco perché si merita più di chiunque altro un rinnovo. Come vi abbiamo anticipato, entro l’Epifania, l’argentino firmerà un nuovo accordo con l’Inter per prolungare fino al 2028. Nella speranza che il momento d’oro possa continuare a fare la differenza.

La rete segnata contro l’Udinese è stata la ventottesima nell’anno solare 2023. E tale goal gli ha permesso di raggiungere in un solo colpo Vieri e Milito nella classifica degli attaccanti più prolifici dell’Inter. Il Toro può ora superare i 29 centri di Meazza (1930,1933), i 31 di Angelillo (1958) e poi i 32 del primatista Nyers (1951).