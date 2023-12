Pagelle Inter-Real Sociedad 0-0, stecca Sanchez e non incide nemmeno Lautaro

Cronaca, tabellino, top e flop della sfida di Champions andata in scena al Meazza e valevole per l’ultima giornata della fase a gironi

L’Inter subisce il possesso palla e la velocità dei baschi, senza riuscire a rendersi pericolosa per la prima mezzora di gioco. Anche la Real Sociedad, in realtà, non sembra in grado di mette sul serio in ansia la retroguardia interista. Si sveglia Marcus Thuram: il francese si produce due pericolosissime azioni in contropiede che fanno sbandare i baschi. AL 38′, sempre su iniziativa di Thuram, Sanchez arriva in area e non riesce a servire bene Dimarco. Sul batti e ribatti, gli spagnoli salvano quasi sulla linea di porta. Al 44′, c’è il primo vero tiro in porta della partita, con Dimarco che deposita fra le braccia di Remiro.

Nel secondo tempo, al 56′, Frattesi ha un’occasione in area su una palla spiovente, ma tira alto sulla traversa. AL 74′, Kubo sfonda con i dribbling sulla fascia destra ed entra in area, poi cade: l’arbitro indica il dischetto, ma la VAR lo richiama per fargli notare la simulazione del giapponese. Finisce praticamente qui. Real Sociedad al primo posto nel girone.

L’Inter non approccia la gare con la giusta convinzione e nel finale è troppo confusa e stanca. Inzaghi ha preparato male la partita. Ma va bene così.

Pagelle e tabellino Inter-Real Sociedad

TOP

THURAM – Nel primo tempo crea vera apprensione ai difensori baschi con le sue accelerate. Riesce a controllare palloni sporchi e ad avviare azioni pericolose grazie allo spunto personale in velocità. Non ha mai la fortuna di arrivare fino in fondo, ma ci prova con tutto sé stesso.

FRATTESI – Dopo Thuram è il più intenso tra i nerazzurri. Affronta senza timore il duello con gli avversari e nel secondo tempo prova più volte a entrare in area vincere qualche rimpallo e almeno far casino.

FLOP

SANCHEZ – Le poche volte che intercetta la palla, la perde dopo un secondo o due. Quando non c’è nessuno a contrastarlo prova a puntare l’uomo e puntualmente gli sbatte contro.

CUADRADO – Rischia di commettere fallo da rigore al 66′ con una scivolata inutile da dietro. Perde troppi palloni nel primo tempo e quando riesce a saltare l’uomo, non sa creare vera superiorità.

DIMARCO – Soffre Kubo. Fatica dunque indietro e arriva stanco e confuso in avanti. Non fa abbastanza.

ARNAUTOVIC – Riesce a sostituire perfettamente Sanchez: avulso alla manovra e troppo lento nei movimenti.

LAUTARO – Non fa abbastanza

INTER-REAL SOCIEDAD

INTER (3-5-2): Sommer 6; Darmian 6, Acerbi 6,5, Carlos Augusto 6,5; Cuadrado 5,5, Frattesi 6,5, Calhanoglu 6,5 (81′, Asllani sv), Mkhitaryan 6 (65′, Barella 6), Dimarco 5,5 (78′, Bastoni 6); Sanchez 5 (64′, Lautaro 5,5), Thuram 7 (65′, Arnautovic 5). All.: Inzaghi 5,5

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro 6; Traore 6, Zubeldia 6,5 (76′, Elustondo), Le Normand 6, Munoz 6 (86′, Fernandez 6); Kubo 7 (86′, Tierney 6), Zubimendi 7, Merino 7, Zakharyan 6 (76′, Magunacelaya 5,5); Sadiq 6 (60′, Turrientes 5), Oyarzabal 6. All. Alguacil 7

ARBITRO: Scharer (SVI)

AMMONITI: 21′, Zubeldia; 43′, Zakharyan; 75′, Lautaro; 75′, Kubo; 85′, Elustondo