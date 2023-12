Nel gennaio 2022, prima che la Juve chiudesse l’operazione con il Frosinone, anche l’Inter si interessò a Federico Gatti: ecco il retroscena sulla trattativa.

Nell’ultima stagione, il ventiquattrenne piemontese ha avuto un innegabile exploit: Federico Gatti si è dimostrato un calciatore solido in difesa, veloce nei recuperi ed efficacissimo in fase offensiva. I tifosi juventini si sono accorti presto che il ragazzo poteva essere un buon acquisto, nonostante il pedigree non esattamente invitante. Gatti ha giocato fino ai vent’anni in Eccellenza, continuando a lavorare come magazziniere, operaio e muratore prima di poter vivere solo di calcio.

Piero Ausilio aveva notato il difensore nella stagione 2021-22, quando il difensore divenne un titolarissimo del Frosinone in B sotto la guida di Fabio Grosso. Ad attrarre il ds nerazzurro era soprattutto la fisicità di Gatti. Il ragazzo fu dunque monitorato per tutto il girone di andata. A quanto pare, gli agenti di Gatti incontrarono pure la dirigenza dell’Inter.

L’affare fallì per le richieste troppo alte del Frosinone: i ciociari chiedevano 8 milioni come prezzo base. E in casa Inter, oltre a non esserci fondi, mancò anche la convinzione per provare a chiudere operazione. Così, il 31 gennaio 2022 Gatti venne acquistato per 7,5 milioni di euro più bonus dalla Juventus. Lo sconticino fu concesso poiché i bianconeri decisero di lasciarlo in prestito a Frosinone fino al termine della stagione.

Allegri lo ha subito integrato fra i titolari, perdonandogli errori di inesperienza e prestazioni poco equilibrate. E con il passare dei mesi è stato ripagato. Con la sua leadership in difesa e con i suoi goal, il giocatore ha già dimostrato una grande personalità. Non manca di tecnica, Gatti, anche se la narrazione social lo descrive come un calciatore ancora grezzo. In realtà, l’ex Frosinone sa difendere e impostare. Fisicamente mette in campo forza fisica, tenacia, agonismo e velocità.

L’Inter su Gatti: la verità sul mancato trasferimento

La dirigenza nerazzurra ha deciso negli ultimi anni di evitare affari del genere: meglio l’usato sicuro low-cost e il colpo a zero. Gatti sarebbe potuto diventare un’ottima alternativa ad Acerbi. Ma chi ci dice che non sarebbe marcito in panchina? O che non sarebbe stato bocciato dopo un anno, così come è accaduto a Bellanova?

Che il giocatore potesse crescere e dimostrarsi adatto a giocare in Serie A non lo sapevano solo gli uomini mercato della Juventus. Gatti era appunto stato vicino a un trasferimento all’Inter, e a un certo punto fu anche dato a un passo dal Torino. La Juventus entrò in extremis nelle trattative e infatti lo acquistò nell’ultimo giorno disponibile per le compravendite del mercato di riparazione.

Pochi giorni dopo quell’acquisto, Massimiliano Allegri lasciò intendere di aver richiesto esplicitamente il nuovo giocatore. “Gatti è il miglior difensore della Serie B e ha le caratteristiche per poter far bene anche alla Juve anche in futuro“, disse il mister bianconero in una conferenza stampa, prima ancora di avere il difensore in squadra.

Gli acquisti in difesa per la prossima stagione

Di base, sembra però che l’Inter non stesse Guardando a Gatti come a un difensore da schierare al centro della difesa a tre. Secondo Ausilio il ragazzo sarebbe potuto tornare anche utile come alternativa a Milan Skrianiar, sul centrodestra in una difesa a tre (nel Pro Patria, in Lega Pro, giocava così).

Intanto l’Inter continua a pensare ai nomi su cui investire per la difesa nella prossima stagione. Piacciono ancora Giorgio Scalvini e Perr Schuurs, ma entrambi sembrano inaccostabili per prezzo. Anche se aumentano giorno dopo giorno le pretendenti per Djaló, l’Inter è fiduciosa di poter chiudere il difensore a zero.

La novità delle ultime ore è rappresentata per l’interesse nei confronti di Lukas Manuel Klostermann, calciatore tedesco ventisettenne, difensore del Lipsia e della Nazionale tedesca, bravo a giocare un po’ in tutte le posizioni arretrate. Anche lui dovrebbe liberarsi a zero a giugno.