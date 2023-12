Cessione choc in Arabia e blitz per Thuram: super offerta all’Inter

Il centravanti nerazzurro potrebbe essere tediato dal Tottenham in futuro a seguito della cessione di Richarlison in Saudi Pro League

Il cammino dell’Inter si avvicina sempre più verso la fine della sua prima metà di stagione, a chiusura di un anno sensazionale sotto il profilo dei risultati di squadra maturati sul campo e di quanto messo a segno in positivo dalla dirigenza nerazzurra in estate.

Compreso il magico colpo Marcus Thuram, oggi garanzia di una maxi plusvalenza per esser stato prelevato a parametro zero dal Borussia Monchengladbach e reduce da mesi di prestazioni stellari con la sua nuova maglia.

Il centravanti francese è infatti tra i profili più temuti del campionato di Serie A e sta macinando consensi anche nel resto d’Europa. Presto potrebbe divenire uno dei calciatori più interessanti anche per la Nazionale francese dell’amico Kylian Mbappé, con cui potrebbe spartire un posto in prima fila nelle competizioni internazionali ufficiali. Ma nel frattempo, a testa alta e con grande determinazione, gode del suo nuovo periodo in Italia.

Senza Richarlison spazio per Thuram, idea Tottenham e richiesta stellare dall’Inter

L’Inter ha certamente intenzione di puntare ancora molto su di lui da qui al prossimo futuro, ma non nasconde dietro ad un dito la voglia di poter monetizzare la sua cessione nel caso in cui – come avvenuto già in passato – si dovessero presentare offerte interessanti. Ad oggi si parla di almeno 70 milioni di euro di richiesta, con alcune squadre pronte a seguirlo in ottica estiva. Compreso anche il Tottenham, in Premier League.

Il club inglese potrebbe infatti aver presto bisogno di un nuovo centravanti come Thuram, in vista della possibile cessione di Richarlison nel campionato arabo di Saudi Pro League. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, per il centravanti brasiliano sono state spalancate le porte del campionato esotico già ricco di talenti, vecchie glorie e connazionali. Secondo ‘Football Insider’, nuove offerte potrebbero giungere già nella prossima sessione invernale di mercato. Del resto, per il Tottenham sarebbe un affare da non rifiutare. Considerando un inizio di stagione poco brillante da parte del proprio calciatore.