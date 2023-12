Conte vuole tornare, annuncio esplosivo: “Nuovo incontro”

Il tecnico leccese, rimasto alla guida dell’Inter dal 2019 al 2021 e ora senza squadra, ha grande voglia di rimettersi in gioco. Spunta una clamorosa confessione

Le strade di Antonio Conte e quella dell’Inter sono finite per separarsi a maggio 2021, su esplicita richiesta del tecnico ex Juve passato poi alla guida tecnica del Tottenham nei mesi successivi, anche a mezzo della rescissione consensuale avvenuta in quei tempi coi nerazzurri e che ha poi permesso all’allenatore leccese di lasciare Milano con un anno d’anticipo.

A differenza di quanto accaduto in passato alla guida delle due big italiane, il tecnico 54enne non ha messo in bacheca alcun singolo trofeo al fianco degli ‘Spurs’, società dalla quale si è poi separato a marzo 2023. Risale a quell’epoca l’ultima esperienza in panchina di Antonio Conte, tecnico messosi da parte a inizio anno e che non ha ancora trovato squadra. Neppure nella passata estate.

Il fatto che l’ex CT della Nazionale Italiana non si sia ancora ‘rimesso in pista’, però, non vuol dire che il tecnico leccese non possa più tornare a guidare una qualsiasi squadra di calcio, anzi, chi ha avuto modo di conoscerlo un po’ più da vicino in questi ultimi decenni descrive il classe ’69 come una persona che, in mente sua, non sta progettando nient’altro che un ritorno a bordocampo.

Carrera: “Conte di nuovo alla Juve? Potrebbe esserci spazio per un nuovo incontro”

Massimo Carrera, allenatore di calcio e in passato collaboratore tecnico di Antonio Conte quando entrambi alla Juventus, ha parlato in esclusiva davanti ai microfoni de ‘Il Corriere di Torino’ esponendosi sulla situazione che vede, attualmente, coinvolto il tecnico leccese. Queste le sue dichiarazioni:

“Cosa deciderà di fare Antonio nella prossima estate? Non lo so proprio, credetemi. Bisognerebbe domandarlo a lui. Faccio, però, una precisazione. Rispetto a quando è andato via da Torino, la dirigenza juventina è cambiata molto. Poi chissà, in futuro potrebbe esserci spazio e modo per un nuovo incontro“.

Una serie di dichiarazioni che, quindi, lasciano intendere che tra Antonio Conte e la Juventus non è ancora finita del tutto; E non potrebbe essere altrimenti visto il lunghissimo trascorso dell’ex tecnico di Chelsea e Inter in bianconero, sia da calciatore che da allenatore e perdurato più di quindici anni complessivi.