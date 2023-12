“In dirittura d’arrivo”: colpo a zero dell’Inter, annuncio in diretta

L’ennesimo colpo di mercato a parametro zero della gestione Marotta sarebbe in dirittura d’arrivo. Ne è certo un esperto giornalista sportivo

Per questioni formali, l’Inter non può ancora muoversi concretamente per i prossimi colpi a zero, ma di certo sta preparando il terreno. Com’è noto, la dirigenza nerazzurra è interessata a Piotr Zielinski, così come lo è la Juventus e possono esserlo tante altre squadre italiane, inglesi e tedesche. Il polacco non ha ancora rinnovato col Napoli anche se in passato ha lasciato intendere di essere disposto a un sacrificio pur di continuare nella squadra in cui ha vinto lo Scudetto.

Parliamoci chiaro: il polacco non sta impressionando per gioco e tenuta fisica. Rispetto all’anno scorso sembra un altro giocatore. La parabola è leggermente discendente. Ma uno così, a zero, potrebbe essere un colpo importante per l’Inter di Inzaghi, che a giugno saluterà almeno tre centrocampisti attualmente in rosa. E cioè Agoumé, Sensi e Klaassen.

Con Zielinski l’Inter metterebbe in rosa un giocatore di qualità, che conosce bene la Serie A e per caratteristiche potrebbe essere un sostituto ottimo per Mkhitaryan, che avrà di certo bisogno di più riposo e quindi di un ricambio affidabile. Fabio Santini, ai microfoni di TVPlay, si è detto sicuro che Zielinski andrà all’Inter.

“Frattesi è stato preso perché Barella è nel novero dei calciatori che nel giugno 2024 potrebbero uscire. Il Real Madrid è pronto a proporre un assegno da 80 milioni di euro. Laddove si concretizzasse questa cifra, l’Inter può cedere”, ha spiegato il giornalista.

Zielinski in dirittura d’arrivo: “L’hanno già preso“

“L’Inter ha già preso Zielinski“, ha continuato Santini. “Il polacco ha detto di no a un’offerta milionaria dell’Arabia Saudita. Ha detto di no ai continui richiami di Aurelio De Laurentiis per il prolungamento del contratto. Ha detto di sì all’Inter“. Secondo Santini l’Inter gli avrebbe offerto un 2+2 anni, con i primi due a 3,5 milioni più bonus, e gli ultimi due da definire.

“Il calciatore polacco è in dirittura d’arrivo ad Appiano Gentile a fine campionato”, ha concluso il giornalista. Dopodiché ha spiegato in che modo l’Inter l’avrebbe già spuntata sulla Juventus.

“Molto difficile per la Juve prendere Zielinski. La Juve sta lavorando tantissimo e sta cercando due profili importantissimi per il centrocampo, uno di questi è Koopmeiners. Punta a fare 30-35 milioni dalle cessioni di Iling e Yildiz, altri 10 e arriva a Koopmeiners. Va anche su Berardi, non ha mai lasciato cadere la pista. Poi vorrebbe far cedere Soulé al Newcastle o al Crystal Palace, offerta tra i 20/25 milioni”.

Lo stallo che favorisce i nerazzurri

Il centrocampista del Napoli potrebbe davvero essere l’obiettivo principale dell’Inter per il centrocampo, ma appare poco probabile che Santini abbia ragione quando insistete parlando di affare già fatto.

Il polacco non ha ancora maturato la propria decisione sul futuro. Se l’estate scorsa ha sorprendentemente detto no alla ricchissima offerta dell’Al Ahli e ha rifiutato la corte di Sarri è perché è affezionato all’ambiente partenopeo. Il punto è che non va d’accordo con De Laurentiis ed era in difficoltà con Garcia come allenatore. L’arrivo di Mazzarri potrebbe dunque aver riacceso le possibilità di una riapertura delle trattative per il rinnovo.

Il prolungato stallo di questi mesi potrebbe comunque aver indispettito il polacco e i suoi agenti. E una simile situazione potrebbe agevolare le manovre nerazzurre per un possibile accordo a zero, da approfondire a gennaio.