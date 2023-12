Sensi torna al Sassuolo: scambio alla pari con l’Inter

Il centravanti Sensi ex Sassuolo potrebbe tornare a vestire i colori neroverdi dietro scambio con Defrel, per far doppiamente comodo all’Inter in futuro

La storia si ripete. Stefano Sensi è tornato a far parte del gruppo nerazzurro di Simone Inzaghi con la voglia di dire la sua e infatti quanto fatto vedere nella fase pre-stagione ha lasciato ben sperare.

Eppure sin dalle prime battute di campionato, al di là dei soliti acciacchi fisici, Sensi è letteralmente scomparso dai radar del club. Occupando l’ultimo posto utile nelle gerarchie del tecnico piacentino, davanti soltanto all’altro centrocampista Agoumé.

Forte di questa situazione delicata nei bassifondi del reparto mediano dell’Inter, il calciatore è certo di non continuare la propria avventura in nerazzurra il prossimo anno. Il suo contratto è infatti in scadenza e non verrà rinnovato. Il club spera però di poterci ancora ricavare qualcosa e limitare il danno di minusvalenza generato nel corso delle ultime infelici stagioni disputate a cavallo con il prestito al Monza. Perciò la dirigenza potrebbe instaurare un nuovo rapporto con l’ex club Sassuolo. Nello specifico, si potrebbe tratta di un’operazione di scambi alla pari con l’opportunità di assoggettare in nerazzurro il cartellino di Gregoire Defrel, centravanti e anch’egli in scadenza.

Via Sensi e dentro Defrel, idea scambi Inter con il Sassuolo

Quest’operazione avrebbe due risvolti positivi da tenere in considerazione per il futuro. Da un lato l’uscita di Sensi permetterebbe alla dirigenza nerazzurra di avere uno slot a disposizione (due, in caso di cessione parallela di Agoumé) a centrocampo ove poter investire su un altro profilo di maggiore peso tecnico e qualitativo.

Dall’altro, invece, l’inserimento di un profilo esperto come Defrel potrebbe allungare ulteriormente il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi facendo anche leva sul possibile addio di Alexis Sanchez in estate. A questo proposito, tuttavia, è possibile che l’Inter preferisca investire su profili più giovani e simili alle caratteristiche tecniche di Lautaro Martinez. Qualcuno che, come Sanchez, sappia raffinare il gioco offensivo della squadra una volta in possesso del pallone.