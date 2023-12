Sì al trasferimento all’Inter: “Con la clausola”

Dichiarazioni dell’agente di Foyth sulle chance di trasferimento del difensore argentino del Villarreal all’Inter tra gennaio e giugno, anche dietro pagamento della clausola

Come annunciato più volte dalla dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta, amministratore delegato, l’Inter non dovrebbe investire grandi risorse in vista della sessione invernale di mercato.

L’emergenza in difesa sembra infatti ormai quasi del tutto rientrata, con Benjamin Pavard capace di spingere sull’acceleratore per un recupero spedito ancor prima della sosta natalizia. Quanto al reparto offensivo, invece, si vedrà a giugno. Ma c’è un’operazione che più di tutte si potrebbe realmente compiere prima del tempo. Senza attendere necessariamente il termine della stagione.

Si tratta dell’idea di acquisizione delle prestazioni sportive di Juan Foyth, accostato negli ultimi giorni all’Inter come rinforzo per la corsia destra in qualità di esterno a tutto campo nello stesso ruolo oggi occupato da Denzel Dumfries, Juan Cuadrado e all’occorrenza anche da Matteo Darmian. Sulla scia delle qualità di quest’ultimo, l’esterno argentino appare infatti un profilo duttile e di buona esperienza internazionale sul quale il Villarreal è comunque piuttosto fermo nella propria posizione di non volerlo lasciar partire a meno di grosse offerte.

Foyth senza fretta sul mercato ma c’è la clausola, l’agente: “Potrebbe lasciare il Villarreal a gennaio”

Di ciò è consapevole anche il suo agente Claudio Curti, raggiunto da ‘Sportitalia’ per un’intervento legato alle possibilità di vedere effettivamente in Serie A il proprio assistito nel prossimo futuro.

Tali possibilità sono piuttosto vive. Stando alle sue parole, infatti, Foyth potrebbe tornare comodo a club come Juventus o Inter dal prossimo anno. O comunque, ancor prima nel caso in cui una delle due realtà dovesse palesare al cospetto del Villarreal la proposta di pagamento della clausola rescissoria che pende sul capo del calciatore come da contratto.

“Non è impossibile che parta a gennaio, anche se è molto importante per il club e le pretendenti fanno spesso operazioni mirate nella sessione invernale. Ciò non toglie che possa lasciare Villarreal dietro pagamento della clausola, ma comunque se ne potrebbe discutere…”, ha commentato Curti con grande apertura. Foyth farà certamente parlare di sé ancora in futuro. Un futuro nemmeno troppo lontano, viste le premesse. Ma l’Inter si terrà ben cauta e farà le dovute valutazioni.