Ufficiale 63 milioni, il Napoli batte l’Inter

Partenopei slanciati dai ricavi stagionali derivanti dalla Champions League, mentre l’Inter segue a ruota con un compenso complessivo di 63 milioni di euro

Strappato il pareggio con la Real Sociedad sul terreno di gioco di San Siro, l’Inter ha ufficialmente conquistato la qualificazione agli ottavi di Champions League come seconda del suo girone di appartenenza. Lo stesso destino è toccato a Napoli e Lazio, mentre il Milan ha dovuto rinunciare alla massima competizione europea per scendere in Europa League dopo la buona prestazione offerta ai danni del Newcastle.

Composto questo quadro e in attesa di conoscere gli accoppiamenti durante il sorteggio per la fase ad eliminazione diretta, è possibile stimare il montepremi che le tre squadre italiane potranno portare a casa sin da subito. La somma di ricavi derivanti dal bonus partecipazione è la stessa per tutte: 15,64 milioni di euro. A seguire, il Napoli detiene il record per ranking maturato lo scorso anno con la vittoria del campionato di Serie A a 22,8 milioni, mentre l’Inter vanta 20,5 milioni.

Bene per risultati e qualificazione agli ottavi, Inter seconda solo al Napoli per ricavi Champions

La formazione di Simone Inzaghi sorride poi per risultati raggiunti, con un bonus al top di 11,19 milioni di euro. Altri 3,4 milioni di market pool si sommano alla seconda tranche da 2,96 milioni uguale per tutti, mentre vanno ad aggiungersi anche 9,6 milioni di euro per il raggiungimento degli ottavi.

Nel computo totale dei ricavi, l’Inter si piazza dunque al secondo posto dietro al Napoli con 63,29 milioni di euro. Partenopei fissi a 67 milioni, mentre la Lazio scivola a 58 milioni. Soli 46 milioni per il Milan, penalizzato per un rendimento lontano dalle aspettative.