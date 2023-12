Super offerta per Thuram: Inter, è maxi plusvalenza

Ancora a segno il centravanti francese dell’Inter in campionato, ora è già maxi plusvalenza per il mercato e sguardi d’interesse dalla Premier League

L’Inter deve molto a Lautaro Martinez in questo brillante avvio di stagione per il numero di occasioni da gol create e realizzate dall’argentino, tali da portare spesso avanti la formazione nerazzurra di Simone Inzaghi negli scontri di campionato. Non ultimo quello giocato contro l’Udinese.

Ma non c’è soltanto il ‘Toro’ a caricare con forza e sulle sue spalle il resto della squadra. Perché lì davanti figura anche Marcus Thuram. Un calciatore che fino alla scorsa stagione era sicuramente un profilo interessante, ma nessuno avrebbe mai creduto che sarebbe potuto esplodere in questo modo in un campionato oltretutto difficile come quello italiano.

Il centravanti francese ex Borussia Monchengladbach continua a stupire per la qualità del gioco che offre, sia in fase realizzativa da vero bomber che come supporto al compagno di reparto attuale miglior marcatore di Serie A. Come se non bastasse, Thuram è capace di sacrificarsi spesso anche in fase di rientro difensivo in qualità di recupera-palloni. Il suo approccio piace molto a Simone Inzaghi e il tecnico può contare su di lui a sua volta, in un rapporto di fiducia reciproca.

Thuram vale 70 milioni e l’Inter studia le pretendenti sul mercato, c’è lo United in Premier

Questa crescita repentina e globale del calciatore ha inevitabilmente scosso in positivo anche le voci di mercato.

L’Inter ha dalla sua fatto un affare grandioso la scorsa estate, restando paziente fino all’ultimo momento utile per affondare il colpo a parametro zero in uscita dal club tedesco e sbaragliando la concorrenza con promesse tutt’altro che stellari ma comunque sufficienti ed efficaci ad attirare le attenzioni di ‘Tikus’. E oggi quello stesso colpo vale quasi 70 milioni di euro. Una maxi plusvalenza generata nel giro di pochissimi mesi a suon di prestazioni fenomenali e destinata a crescere ancora, di questo passo.

A tal punto da stimolare le potenziali pretendenti di mercato a compiere mosse importanti per avvicinarsi anche solo col pensiero al centravanti francese. Al momento ci sono sondaggi in Premier League, con il Manchester United intenzionato a dare man forte a Rasmus Højlund nel reparto offensivo. Ma da qui alla prossima estate molto potrebbe cambiare. L’Inter potrebbe tenerselo ancora stretto in vista del raggiungimento di obiettivi di squadra futuri oppure replicare l’affare Onana. Si vedrà.