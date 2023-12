Zirkzee stuzzica l’Inter: 40 milioni per impensierire l’ex

Il centravanti olandese fa dimenticare Arnautovic al Bologna e piace in Serie A, ma la quotazione di mercato allontana molte delle pretendenti al suo cartellino

Il Bologna macina successi in campionato, slanciato dall’energia del proprio pubblico e dalle grandi qualità tecniche di Thiago Motta. Alle spalle della guida tecnica c’è inoltre una società molto forte e desiderosa di spingere il club emiliano quanto più lontano possibile tra le teste di serie di Serie A, partendo da un buon piazzamento in questa stagione.

Per farlo, punta molto sui giovani. E non c’è alcun dubbio che Joshua Zirkzee possa essere anche nei prossimi mesi uno dei talenti esplosivi di questa formazione e dell’intero panorama calcistico italiano.

Reduce da un ottimo inizio di stagione con la maglia dei felsinei, il prestante centravanti olandese è adesso sotto osservazione anche da parte delle grandi realtà nostrane. Inclusa qualche big come il Milan e il Napoli. Il Bologna deve dunque guardarsi bene le spalle da eventuali incursioni di mercato per la prossima estate, fissando ad almeno 40 milioni di euro il costo del cartellino del proprio centravanti.

Zirkzee piace in Serie A, per l’Inter è un investimento troppo grande

Anche l’Inter potrebbe di fatto inserirsi nei discorsi per Zirkzee nel prossimo futuro, specie dopo che Sanchez e l’ex Arnautovic non rappresentano due garanzie assolute per il reparto offensivo di Simone Inzaghi.

Nel lasciar partire l’austriaco, il Bologna ha fatto un vero affare di mercato: incassando infatti una somma irrisoria non lo ha perso a parametro zero, lasciando poi spazio a Zirkzee di attirare su di sé tutto il carico offensivo della squadra. Una mossa lungimirante, quasi la dirigenza fosse consapevole di ciò cui sarebbe andata incontro.

L’olandese, forte fisicamente ed abile tecnicamente nel saltare l’uomo, rappresenterebbe comunque un colpo da paura per dare man forte a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Ma le condizioni economiche appaiono proibitive per l’Inter, almeno per il momento. Molto potrebbe cambiare soltanto nel caso in cui la dirigenza nerazzurra fosse intenzionata a lasciar partire almeno uno dei suoi pupilli per generare una plusvalenza massiva nelle casse societarie.