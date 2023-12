25 milioni cash, Guardiola lo toglie all’Inter

Il Manchester City, impostosi in finale di Champions sui nerazzurri soli pochi mesi fa, rischia ora di ‘mettere al tappeto’ la squadra di Inzaghi anche sul mercato

Ne sono trascorsi di mesi da quel 10 giugno: giorno in cui la formazione di Pep Guardiola, grazie alla rete siglata da Rodri negli ultimi 20′ di gara, riuscì ad avere la meglio di ‘corto muso’ su Lautaro e compagni.

A nulla servì, infatti, la prestazione di cuore sfoderata fuori in quella circostanza dai nerazzurri, usciti sconfitti dal campo a seguito di un solo ed unico episodio a loro sfavore. Un evento che, per quanto doloroso possa essere, ha ugualmente fatto scattare qualche nuovo meccanismo nella testa dei calciatori di Simone Inzaghi: apparsi, da quel momento in poi, con una consapevolezza maggiore nei propri mezzi.

A parlare è stato, però, il campo, come sempre giudice supremo. 1-0 e altra Coppa messa in bacheca dal Manchester City, reo di aver emulato l’Inter con un Triplete che ha dello storico (impresa compiuta dai nerazzurri nel lontano 2010). Ora, a distanza di mesi invece, il timore dell’intera dirigenza interista è quello che, dopo esserne usciti sconfitti dal campo, i ‘Citizens’ possano ripetersi mettendo al tappeto l’Inter anche sul mercato e, diciamocelo chiaramente, la percentuale che tutto questo accada è davvero alta.

Anche il Manchester City piomba su Buchanan: possibile assalto già a gennaio

Non solo l’Inter. Anche il Manchester City è, ufficialmente, entrato nella corsa a Tajon Buchanan: laterale di destra, in grado di agire sia da terzino che da quinto a tutta fascia, di attuale proprietà del Club Brugge.

Un nome, quello del canadese, da tempo monitorato dai nerazzurri come potenziale erede di Dumfries e a cui starebbe ora, seriamente, pensando anche Pep Guardiola. A confermarlo alcuni rumors provenienti dall’Inghilterra e, tutto questo, lo si deve solo ed esclusivamente alle trentatré primavere di Kyle Walker, oramai in avanti con l’età.

Emerge fuori che i ‘Citizens’ starebbero pensando di tendere un assalto al classe ’99 già a gennaio: riponendo, magari, sul tavolo della società belga un’offerta da 20-25 milioni di euro (cifra che non lascerebbe ‘scampo’ a Marotta e Ausilio, impossibilitati a offrire questa somma. A maggior ragione a gennaio).

L’accordo tra Buchanan e il Brugge cesserà di avere validità a giugno 2025: altra ragione per cui i nerazzurri vorrebbero provare a rimandare la questione per l’ex New England Revolution in estate e, di certo, non a queste cifre.